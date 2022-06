Causa Vialidad: la Corte rechazó planteos de Cristina Fernández

La Corte rechazó por unanimidad todos los planteos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la causa 5048/2016 conocida como “Vialidad”.

Es la causa en la que está procesada por asociación ilícita y defraudación en perjuicio a la administración pública. El juicio se sigue por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La Corte sostuvo que “no se había logrado demostrar que las decisiones recurridas fueran definitivas”. Por otro lado, rechazó los planteos “de cosa juzgada y non bis in ídem con base en que no habían sido debidamente fundados”.

Por otro lado, también la Corte rechazó por unanimidad en la causa “Vialidad” distintas apelaciones de las defensas de Carlos Santiago Kirchner, Julio De Vido, y Lázaro Báez donde se plantearon cuestiones vinculadas a recusaciones, falta de medidas de prueba, cosa juzgada e incompetencias.

El juicio se reanuda el lunes próximo y el 11 de julio iniciarían los alegatos con la Unidad de Información Financiera (UIF).