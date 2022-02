Causa Vialidad: Fernández declaró que "son decisiones políticas no judiciales"

El presidente Alberto Fernández arribó a las 9.36 a los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, donde declara como testigo en el juicio que se sigue por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en una causa denominada como "Vialidad" y en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández.

El mandatario destacó ante el Tribunal Oral Federal Número 2 que el ex presidente Néstor Kirchner "siempre fue muy cuidadoso con las cuentas públicas" y remarcó que "tenía casi una obsesión con eso, que tuvo primero como gobernador y luego como Presidente".

La audiencia se realiza de manera semipresencial, con los jueces, testigos y un secretario en la sala y las restantes partes conectadas a través de la plataforma Zoom, a raíz de la pandemia de coronavirus.

En ese marco, Fernández negó la existencia de "arbitrariedades" en la distribución de obra pública nacional y sostuvo que le llama "mucho la atención" lo que se debate en el juicio oral por presuntas irregularidades en la provincia de Santa Cruz. Además, sostuvo que se trata de "decisiones políticas no judiciables" y reiteró que no hubo instrucciones de los ex presidentes Néstor y Cristina Fernández para asignar fondos para obra pública de manera específica a Santa Cruz o para beneficiar a algún empresario en particular.

"Definitivamente no", respondió al ser preguntado sobre si supo de algún tipo de "acuerdo de voluntades" para beneficiar a Santa Cruz mientras fue jefe de Gabinete o en algún otro momento, y además aclaró que en el Estado "hay delegación" de funciones y "no existe posibilidad de que el Presidente pueda conocer cada obra pública".

