Estudiante cordobesa viaja a un cónclave con premios Nobel de Química

Existen personas que desde pequeñas dan la sensación que dejarán una huella. Son inquietas, curiosas, buscan aprender y revolucionar su mundo. Y ese es el caso de Clara Miserendino.

“Clari” es oriunda de la localidad de El Manzano. Y desde las Sierras Chicas cordobesas emprendió el camino de la ciencia con el objetivo de aprender y compartir. De esa manera, desde adolescente, hizo de esas acciones una meta y una cualidad.

Por eso, ahora, con sus 22 años, está armando las valijas para ir en la búsqueda de una nueva experiencia en el mundo científico.

La estudiante de Biotecnología de la Universidad Nacional de Córdoba viajará en las próximas horas a Alemania para reunirse con premios nobeles en el marco del programa Lindeau Nobel Meetings de la Asociación Columbus.

Ramakrishnan fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 2009 por el estudio de la estructura y función del ribosoma.

“Estoy viviendo estos días con muchísima adrenalina. A full entre los últimos parciales de mi carrera, entregas finales, preparación del viaje y despedidas. Con mucha emoción por lo que se viene. Ya tengo el programa del evento y estoy muy emocionada por todo lo que voy a aprender”, le contó Miserendino a La Nueva Mañana, con una sonrisa de oreja a oreja.

La estudiante cordobesa fue seleccionada para participar del 70th Lindau Nobel Laureate Meeting Interdisciplinary, que iba a ser en 2020, pero en 2021 fue online debido a la pandemia. A quienes participaron el año pasado los reinvitaron a futuros eventos de la disciplina específica. En el caso de Miserendino participará del 71st Lindau Nobel Laureate Meeting que se realizará presencial y solo habrá premios Nobel de Química.

- ¿Con quién de los Nobel te gustaría dialogar un rato largo?

- Todos tienen historias apasionantes y una trayectoria admirable. Particularmente, Venki Ramakrishnan es alguien a quien espero escuchar con ansias. Fui seleccionada para ser panelista junto a él y al premio Nobel Brian Schmidt el primer día del evento, así que muy entusiasmada con esa oportunidad también.

Un evento único

Miserendino estará viajando a Europa el 24 próximo. El evento inicia el lunes 26 del corriente y será hasta el 1 de julio.

Estos cónclaves se han convertido, desde 1951, en un foro científico internacional único, ya que constituyen una gran oportunidad de intercambio entre diferentes generaciones, culturas y disciplinas. Una vez al año, entre treinta y cuarenta premios nobeles se reúnen en Lindau, Alemania, para conocer a la próxima generación de científicos destacados: seiscientos estudiantes universitarios, estudiantes de doctorado e investigadores posdoctorales de todo el mundo. Entre ellos estará Miserendino junto a otros dos estudiantes de la UNC: José Leonardo Bravo y Santiago José Fronasier. Bravo es licenciado en Química y Fronasier está en el último año de la carrera de Bioquímico.

La joven cordobesa es una apasionada por la ciencia. Cuando finalizó el secundario se inscribió en cinco carreras científicas y terminó inclinándose por la biotecnología.

Existen personas que parecen marcadas. No lo saben hasta que pasa algo. “Clari” nació el 16 de junio de 2000. Cuando ya estaba estudiando la carrera, encontró que el 16 de junio se celebra el ‘Día Internacional de la Biotecnología’. No existen las casualidades.

- ¿Qué te dicen tus profesores sobre esta posibilidad de reunirte con premios Nobel?

- Contar con la posibilidad de participar de este evento gracias a la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias Químicas es algo de lo que estoy muy agradecida. Es una enorme oportunidad, realmente increíble.

- ¿Tenés algún sueño como científica?

- No sé si tengo un sueño como científica. Como persona, quiero dejar una huella en el mundo. Hacer este planeta un lugar un poquito mejor.

Ese anhelo lo arrastra desde hace tiempo, de cuando participaba con su secundario de olimpiadas y campamentos científicos. Constantemente en su adolescencia se inclinó por las actividades científicas. “Eso me voló la cabeza, vi un mundo mágico”, cuenta sobre aquellas vivencias.

En ese marco, en el 2016, participó en Vietnam representando al país en la olimpiada internacional de biología; también fue invitada durante un mes al Instituto Weizmann, de Israel, a participar de un campamento sobre biología del desarrollo; estuvo en Uruguay en el campamento latinoamericano de ciencia, y en Chile, cuando tenía 16 años, representó a la Argentina en el Campamento Científico Bayer Kimlu para jóvenes líderes. Además, estuvo involucrada en tres en proyectos para estudiantes organizados por la Nasa, desarrollando soluciones para la calidad de vida en Córdoba.

Schmidt compartió en 2006 el premio Shaw en astronomía y en 2011 el Premio Nobel de Física con Saul Perlmutter y Adam Riess por aportar evidencias a favor de la aceleración en la expansión del universo.

Y también brindó dos charlas TedX en las que animó a jóvenes a revolucionar la educación.

Actualmente es considerada una de las jóvenes líderes de la biotecnología en Latinoamérica. Está cursando el quinto año de la carrera en la UNC. Sin embargo, este viaje a Europa no será con pronto retorno, ya que decidió quedarse a terminar sus estudios en Singapur, donde estará hasta diciembre de este año.

“Obtuve el reconocimiento ‘Singapore International Pre Graduate Award’ que otorga A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) y eso me permitirá hacer mi trabajo final de grado para recibirme como licenciada en Biotecnología. Singapur es un país con excelente nivel científico y académico y estoy muy entusiasmada con esta oportunidad”, contó.

