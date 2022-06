Crean la mesa de movilidad sostenible para la promoción de vehículos eléctricos

En el marco de la 2° Jornada de Movilidad Eléctrica y Sostenible, que se desarrolla en la Cumbre Mundial de Economía Circular, entidades públicas y privadas firmaron un convenio marco para la conformación de la Mesa de Movilidad Sostenible.

Conforman la Mesa la Municipalidad de Córdoba, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC), la Asociación de Fábrica de Automotores, la Cámara de Comercio Automotor de Córdoba, la Asociación de Concesionarios de la República Argentina Regional Córdoba y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

Considerando que en el país se producen vehículos eléctricos sustentables, el espacio interinstitucional tendrá como principal finalidad aportar mancomunadamente a la promoción de los mismos para mitigar el daño al ambiental y reducir los efectos del cambio climático.

"Con este acuerdo queremos generar las condiciones institucionales para que Córdoba empiece a ser un faro en Argentina y a recorrer un camino distinto, adoptando en cada uno de los sectores productivos el concepto de Economía Circular, modificar sus productos, su idiosincrasia, su cultura, para liderar este proceso que va a generar inversiones y puestos de trabajo", expresó el intendente Martín Llaryora.

Por su parte, el presidente de EPEC, Luis Giovine, destacó: “La movilidad eléctrica es no contaminante, pero al circuito de la sustentabilidad hay que verla de punta a punta. No se puede hablar de sustentabilidad si las fuentes de generación no lo son. Pretendemos, a través de la firma de este convenio, convocar a todos los participantes y protagonistas de la movilidad eléctrica en una mesa para definir las potencialidades y ver las necesidades”

"Es un gusto celebrar la firma de este acuerdo que pone en manifiesto el trabajo entre diferentes instituciones y el comienzo de un espacio de gobernanza, poniendo a disposición el capital social de ADEC, y fortaleciendo la participación en espacios de distintas disciplinas", fueron las palabras de Hernán Soneyro, vicepresidente de ADEC.

A su tiempo, el presidente de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina Regional Córdoba, Sebastián Parra, resaltó el trabajo conjunto “con todos los actores públicos y la cadena de valor. El desafío va a ser construir acciones concretas que aceleren la transformación de la movilidad sustentable".

Finalmente, el gerente general de la Asociación de Fábrica de Automotores, Eduardo Rastrelli, dijo: "Esta firma es el primer hito para generar una agenda a futuro. Tenemos retos desafiantes para la movilidad, donde cada uno tiene un granito de arena para aportar en una provincia que tiene un gran ADN automotriz".

El acuerdo, además, impulsará la aplicación e implementación de la tarifa para movilidad eléctrica contemplada dentro del cuadro tarifario de la empresa EPEC, con la consecuente disminución de la cantidad de energía necesaria para satisfacer los requerimientos de los servicios destinados a la población, asegurando igual o superior nivel de calidad de vida, disminuyendo al mismo tiempo los impactos ambientales negativos.

La acción se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, 11, 13 y 17 de la Agenda 2030, los que proponen garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos los ciudadanos.

Además de los expositores, participaron del evento el Ministro de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, Fabián López; su par de Ciencia y Tecnología, Pablo De Chiara; el Ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello; el Viceintendente, Daniel Passerini; el presidente de la Cámara de Comercio Automotor de Córdoba, Ariel Ruiz; y la presidenta presidenta de Comisión de las Autopartistas de la Asociación de Industriales Metalurgicos de la República Argentina, Isabel Martínez.