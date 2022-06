Talleres no reaccionó y cayó ante Independiente por la segunda fecha de la Liga

No hubo caso. A pesar del tesón y la insistencia en el complemento, no fue suficiente para Talleres. Y por eso no logró hacer pie en Avellaneda.

Cayó 1 a 0 ante Independiente por la segunda fecha de la Liga Profesional y queda otra vez sumergido en su irregularidad, esa que tantos dilemas le trajo en el primer semestre.

El gol fue marcado por Lucas Romero a los 25 minutos del primer tiempo. Antes de eso Rafael Pérez se tuvo que esforzar el doble para sacar en la línea una definición de Vigo ante Guido Herrera, marcado un diagnóstico inestable en el conjunto de Pedro Caixinha.

En junio hay tres frentes para Talleres, entre el torneo local, Copa Argentina y Libertadores, por lo que habrá necesidades de todo tipo para acompañar a la suerte.

En Avellaneda la más clara fue una arremetida casi carambola de Michael Santos y una acción de Benavídez.

No hubo mucho más para resaltar, Esquivel no fue clave pero no fue justificada su salida, Toloza no pudo cambiar la historia, la falta de ideas fue notoria a medida que pasaban los minutos e Independiente se fue conformando con la ventaja para defenderla hasta el final y quedarse con los tres puntos.

Talleres el martes ante Newell's tendrá su revancha pero deberá cambiar en la definición si pretende ser protagonista.

