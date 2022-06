Juicio por Basaldúa: liberan a Lucas Bustos, imputado por el femicidio

Este viernes se reanudó el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, la joven asesinada en Capilla del Monte. En este marco, desde los Tribunales de Cruz del Eje, hicieron lugar al pedido de la defensa de Lucas Bustos sobre el cese de la prisión preventiva, por lo que le otorgaron la libertad. El pedido había sido realizado por la abogada defensora, Claudia Brandt.

Bustos es el único imputado por el femicidio, aunque, desde la querella, sostuvieron en varias oportunidades que no existían pruebas suficientes para culpabilizarlo.

“Le doy gracias a todas las personas que nos apoyaron. Hoy tuvieron un poquito de justicia y consideración y le dieron la libertad porque dios es justo, a dios le gusta la justicia verdadera”, dijo la mamá de Lucas a CDM Noticias.

Ampliarán las pruebas

En la última audiencia, la querella había aportado una nueva prueba que evidenciaba irregularidades en la investigación realizada por la fiscalía, así como también permitía formular nuevas hipótesis sobre el femicidio de Cecilia.

La abogada, Daniela Pavón, dio a conocer una denuncia del 15 de mayo del 2020 (20 días después de encontrar el cuerpo de Cecilia y a la posterior imputación de Lucas Bustos), realizada por los propietarios de una vivienda muy cercana al basural.

Con estas nuevas pruebas, en la audiencia de este viernes 10, las abogadas de la querella pidieron ampliarlas y tomar nuevas muestras. A través de Florentina Vázquez, perito de parte, solicitaron volver al lugar para más especificaciones, indicó Cba24N.

"Hoy pudimos saber los resultados de los análisis que se hicieron. Todos los resultados de sangre dan que no sirve para cotejarse la muestra. Las muestras de pelo aún no están analizadas porque demoran más tiempo. Es por eso que el resultado de hoy fue parcial, para decirnos que no sirve nada de lo que hay”, dijo Giselle Videla, abogada, a Cba24N.

Las audiencias continuarán el 1 de julio desde las 9 mientras Bustos permanece en libertad hasta que se dicte la sentencia.