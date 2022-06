Gutiérrez en el debate de la BUP: “Estamos dispuestos a discutir todos los temas”

El presidente del Bloque Córdoba Federal de Diputados, Carlos Gutiérrez, fundamentó en el recinto la iniciativa para dar media sanción al proyecto de ley para implementar la Boleta Única de Papel (BUP), que se trata en la Cámara baja.

Frente a la campaña del Frente de Todos para desacreditar la iniciativa argumentando que “a la gente le preocupan temas más urgentes”, Gutiérrez sostuvo que su bloque está dispuesto a discutir todos los temas.

El riocuartense dijo en el debate: “A esto de decir que esta discusión es vana y que nada tiene que ver con los problemas serios que la Argentina está enfrentando, digo simplemente que desde el Interbloque Federal estamos dispuesto a discutir los temas productivos: ¿hasta cuándo vamos a crear impuestos para la ineficacia? Que nos expliquen a dónde están los recursos planteados en el artículo séptimo del Impuesto a la Riqueza que supuestamente eran para la gasificación”.

Y abordó la cuestión de la escasez de combustibles, refiriendo al biodiesel que prodúcela provincia y la necesidad de aumentar el porcentaje de corte.

“También queremos discutir sobre por qué hoy Córdoba y Santa Fe tienen la posibilidad de tener un millón de toneladas de aceite para convertir en biodiesel, y por qué por una simple resolución de la Secretaría (de Energía) se podría echar mano a eso para solucionar la crisis y no se hace”, enfatizó.

En otro tramo, Gutiérrez se refirió al proyecto para implementar el PPP a nivel nacional. “¿Por qué no ponemos en discusión un programa universal para crear empleo como el Plan Primer Paso que mi compañera Natalia de la Sota presentó en esta Cámara?”

El diputado nacional se refirió al consenso que llevó la iniciativa de la BUP al recinto: “Es posible que esta sea una mayoría circunstancial en el Congreso. También es posible que algunos no estén viendo algunas señales que anuncian un fin de ciclo; como hay otros que no están viendo que no basta pararse en la última estación del bondi creyendo que desde ahí vuelven al poder sin que medie la discusión sobre qué vamos a hacer de aquí en más con todos los temas a los que me referí y otros que están en discusión”.

Y finalizó: “Que sea la Boleta Única, y este acuerdo, dificultoso, como todo acuerdo, lo que marca los límites de lo que Argentina no admite más. Vaya la BUP como prenda para esa construcción que algunos minimizarán, nosotros no: hay que construir esta nueva mayoría”.

