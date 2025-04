La agenda cultural vuelve a brillar con fuerza esta semana, con una programación variada que abarca desde las artes visuales hasta el teatro histórico, sin dejar de lado las celebraciones religiosas y populares propias de Semana Santa.

La propuesta es amplia y pensada para todos los públicos, con actividades gratuitas que invitan al encuentro, la reflexión y el disfrute colectivo.

Entre lo destacado está la apertura de temporada del Museo Emilio Caraffa, con tres muestras que dialogan entre la memoria, la identidad y la sensibilidad artística. Las obras de Hilda Zagaglia, Mirta Narosky y el colectivo Bordadoras en el Museo conforman una trilogía potente y conmovedora.

El sábado 19, en tanto, el escenario del Teatro Real pondrá en escena a la Comedia Infanto Juvenil con el estreno de Crónicas rebeldes. Tragedia épica de Juan B. Bustos. Con dirección de Martín Gaetán, la obra nos sumerge en una épica teatral que rescata del olvido la figura de un personaje clave en la historia argentina, invitando al público a reflexionar sobre el pasado, la resistencia y la construcción de la patria.

Además, en el marco de las actividades programadas para Semana Santa, la provincia se llena de actividades culturales y espirituales pensadas para compartir en familia. Habrá conciertos corales y orquestales, Vía Crucis, peñas, karaoke y propuestas litúrgicas en cada rincón de Córdoba.

La Agencia Córdoba Cultura coordina y promueve estas iniciativas con el objetivo de fortalecer el vínculo entre tradición, fe y cultura, ofreciendo una grilla que se expande por todo el territorio: "Es una oportunidad perfecta para reencontrarse con las raíces y vivir la Semana Santa desde una mirada integradora", indicó la Provincia.

Como cada semana, Córdoba celebra la cultura en todas sus formas. La programación completa, con horarios y detalles de cada evento, está disponible en cultura.cba.gov.ar.

Jueves 17 de abril

A las 11. Visita a la muestra “Los Misterios de la Pasión. Arte y devoción en la Colección del Museo Sobre Monte”

Museo Histórico Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218.

De la mano del curador de la muestra el Lic Ariel Bustos, se ofrece una visión profunda sobre las piezas que componen la exposición, detallando su contexto histórico, simbología y el proceso de evangelización a través del arte religioso en América. La muestra, que presenta una valiosa selección de objetos de los talleres cuzqueños y las Misiones Jesuíticas, ofrece una oportunidad única para entender cómo las representaciones de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo fueron utilizadas para transmitir el mensaje cristiano en el Nuevo Mundo. No pierdas la oportunidad de conocer, de la mano de un experto, las historias detrás de cada obra y cómo estos objetos han perdurado como símbolos de devoción y tradición a lo largo de los siglos. Entrada libre y gratuita.

A las 11. Escuchar la escena

Centro Cultural Leonardo Favio, Buenos Aires 55 – Río Cuarto

Capacitación dirigida a personas interesadas en explorar el movimiento, con o sin experiencia previa, así como a quienes estén cursando estudios en el campo de las artes escénicas, especialmente en danza.

A las 17. Cine: El tiempo que tenemos (de John Crowley, Reino Unido, 2024)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Almut y Tobias se conocen en un encuentro inesperado que cambia sus vidas. A través de pasajes de su vida en común −se enamoran, construyen un hogar, forman una familia− se nos revela una difícil verdad que amenaza con sacudir sus cimientos. A medida que emprenden un camino que los límites del tiempo desafían, los protagonistas aprenderán a apreciar cada momento del inusual camino que ha tomado su historia de amor, que abarca una década. Repite a las 21; viernes 18, sábado 19 y domingo 20 a las 17 y a las 21. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 19. Cine espacio INCAA: Algo viejo, algo nuevo, algo prestado (de Hernán Rosselli, Argentina, 2024)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Los Felpeto administran desde hace varias décadas un negocio de apuestas clandestinas. Desde que su padre murió, Maribel y su madre, Alejandra, quedaron a cargo de la compleja empresa familiar. Una noche, Maribel cree confirmar una sospecha de años: su padre tenía una familia paralela y un hijo no reconocido; un tal Facundo. Maribel agrega a Facundo a Facebook con una identidad falsa. Flirtean un poco y rápidamente comienzan a verse. Repite el viernes 18 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20:30. Jueves de comedia: “Útero Bicorne”

Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66

Dramaturgia y dirección de Brenda Sorbera. Viaje íntimo e introspectivo de Eliana: una mujer descubre haber nacido con una malformación congénita llamada Útero Bicorne. “Este órgano que en su normalidad es como una pera, en ella, es como un sombrero de arlequín, como un corazón: está partido al medio”. Metáfora profunda sobre cómo el ideal social y científico de perfección del cuerpo femenino y el mandato sobre las formas hegemónicas de la maternidad producen heridas irreparables. Entrada general $4.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Viernes 18 de abril

A las 20.30. Teatro independiente: “Las tapadas”

Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66

Es una obra que habla sobre el rol revolucionario que cumplieron las mujeres en el siglo XIX durante la guerra de emancipación de Latinoamérica del yugo español. Ellas tuvieron una activa participación en las guerras por la Independencia, desde las que trabajaban en toda la logística del ejército hasta mujeres como Rosa Campusano, que hacía tareas de espionaje. Manuela Sáenz fue un poco más allá, participó en las batallas de Junín y Ayacucho, motivo por el cual Bolívar la nombró Coronel de su ejército. Edad recomendada: mayores de 16 años. Entrada general $10.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Sábado 19 de abril

A las 10. Cantando por un huevo

Museo del Cuarteto – Rivera Indarte esq. Av. Colón

Estas Pascuas, vení a disfrutar de un clásico que ya es tradición en el Museo del Cuarteto. Participa del karaoke cuartetero, cantá las canciones más icónicas y llévate un huevo de Pascua como premio. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Nahuel Pennisi canta la Misa Criolla

Parque del Chateau

El concierto central de la programación de Semana Santa tendrá como protagonista al artista Nahuel Pennisi, junto al Ensamble de Cuerdas Verve y el Coro Juvenil Mixto de la Escuela de Niños Cantores de Córdoba Domingo Zípoli, quienes interpretarán la Misa Criolla con la dirección del maestro Hadrián Avila Arzuza, en el Parque del Chateau. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Concierto especial Semana Santa

Museo Histórico Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218

En el marco de una semana con actividades especiales por Semana Santa, se invita a un concierto ofrecido por la Red de Orquestas de Córdoba. Entrada libre y gratuita

A las 18. Ciclo el teatro va al museo: Grupo Sonda teatro presenta “Errantes de calor en la isla.”

Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395

¡Elena y Alex vuelven al Museo de Ciencias Naturales! En un mundo donde la opresión intentó borrar el arte, la naturaleza se alza como refugio y resistencia. Poesía, escritura y fraternidad florecen donde el espíritu humano nunca pudo ser silenciado. En esta odisea subterránea, el lenguaje y la vida se entrelazan en un canto de creatividad imparable. ¿Estás listo para ser parte de la historia? Dirigido al público general. Entrada libre y gratuita, por orden de llegada. Cupo limitado.

A las 19. Estreno de la Comedia Infanto Juvenil: “Crónicas rebeldes. Tragedia épica de Juan B. Bustos”

Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66

Bajo la dirección general de Martín Gaetán, el elenco estable de la Comedia Infanto Juvenil, estrena la obra.

La Historia dicta sentencia, las calles esconden su nombre, los libros lo olvidan. Pero hay nombres que no se pueden borrar, hay memorias que resisten, como el monte después del fuego, como el río que siempre vuelve. Lanzas en alto, banderas partidas, la patria se construye sobre pólvora y ceniza. Bustos cabalga entre la gloria y el olvido, entre la guerra y la traición, entre el grito y la sombra. “No hay enemigo más temible que un pueblo que no se deja domar”. Lo acusan, lo juzgan, lo condenan. Pero el día que el viento susurre su nombre y su caballo vuelva a buscarlo, la historia se inclina ante él. Porque lo que no muere… nunca deja de pelear. Edad recomendada: mayores de 8 años. Entrada gratuita por orden de llegada.

A las 19. Cine: Grand Tour (de Miguel Gomes, Portugal, 2024)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Rangún, Birmania, 1917. Edward, funcionario del Imperio Británico, huye de su prometida Molly el día que ésta llega para casarse. Durante su viaje, sin embargo, el pánico da paso a la melancolía. Contemplando el vacío de su existencia, el cobarde Edward se pregunta qué habrá sido de Molly… Decidida a casarse y divertida por la jugada de Edward, Molly le sigue la pista a través de Asia. Repite domingo 20 a las 19. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 20. Ciclo ProArte Córdoba

Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

El grupo Sónico presenta “100 años de Rovira: Una celebración de lo desconocido”. El ensamble SONICO celebra el centenario de una de las figuras más enigmáticas e innovadoras del tango, Eduardo Rovira. En un cautivador concierto, la agrupación belga invita al público a descubrir el genio silencioso de este compositor. Localidades por Autoentrada y en boletería. Precios: Platea, 30.000; cazuela, 25.000; tertulia, 20.000; paraíso, 10.000; palcos altos y bajos, 100.000; palcos cazuela, 80.000; y silla a palcos, 25.000 pesos.

A las 20.30. Teatro independiente: “La Madre del Desierto”

Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66

Tiempo pasado de guerras internas, período de desorganización nacional. Una madre carga a su hijo a través del llano sanjuanino. Deolinda Correa es la amada, disimulada pero luego honrada Difunta Correa. El mito es excusa para indagar y amplificar poéticamente en el Teatro la siempre vigente pregunta por la identidad nacional.Edad recomendada: mayores de 15 años. Entrada general $15.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

A las 21.30. Grandes poetas del tango en Deán Funes

Centro Cultural Municipal – Deán Funes 511, Deán Funes

La Orquesta Provincial de Música Ciudadana presenta su programa Grandes poetas del tango: Cátulo Castillo, en Deán Funes; un repertorio homenaje al autor de “El último café”, “El aguacero”, “Organito de la tarde”, entre otros tangos célebres. Entrada libre y gratuita.

Domingo 20 de abril

A las 10. Cantando por un huevo

Museo del Cuarteto – Rivera Indarte esq. Av. Colón

Estas Pascuas, vení a disfrutar de un clásico que ya es tradición en el Museo del Cuarteto. Participa del karaoke cuartetero, cantá las canciones más icónicas y llévate un huevo de Pascua como premio. Entrada libre y gratuita.

Muestras en espacios y museos provinciales vigentes en cultura.cba.gov.ar