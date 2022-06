Presentarán la "Liga Municipal de Ajedrez" masculina y femenina

El sábado 4 de junio, la Subsecretaría de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Córdoba presentará la primera Liga Municipal de Ajedrez femenina y masculina en el Polideportivo General Paz, desde las 10.

La iniciativa pretende propiciar la "práctica y difusión del juego ciencia como herramienta educativa y de inclusión social", según indicaron desde la Municipalidad.

Informaron además que las inscripciones para participar están abiertas y que son libres y gratuitas.

En la jornada también recibirán sus correspondientes certificados quienes completaron la segunda edición del Curso de Capacitación en Ajedrez "Córdoba, la Ciudad piensa".

Detalles del certamen

La Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (FAPC), que adhiere institucionalmente a la realización de esta competencia, será la encargada de la fiscalización, de aportar el material de juego y los jueces del torneo.

El torneo, femenino y masculino, tendrá dos categorías generales: infantiles hasta 12 años y aficionados. Dentro de esas dos categorías hay premios especiales para los mejores en juvenil (13 a 16 años), Sub 8, Sub 10, Sub 12, Supra 60 (mayores de 60 años) y mejor dama.

Serán cinco etapas en total, una por mes, y al final habrá premios para quien sume más puntos en todas las etapas. Se jugará con el sistema suizo, es decir sin eliminación directa y a cinco rondas, por lo que todos jugarán cinco partidas de 15 minutos por jugador.

Las inscripciones son libres, gratuitas y sin cupos en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgHgzbq8qOlid-kBMcKhDo2_-gJaZcglttMSoiq3obkb-5ug/viewform.

Informes al teléfono 433-6007 o vía mail a [email protected]

