Emma tiene sueños futboleros; Emma tiene apoyo familiar

Los sueños se construyen. Por los sueños se trabaja, se hacen sacrificios. Y en los sueños tenés que tener gente que te acompañe, que te apoye, que confíe. En el sueño futbolero de Emma Alias hay de todo esto y mucho más.

Belgrano, Neuquén, mamá, familia, desarraigo, pasión, ilusiones, y un sinfín de etcéteras tiene la historia de la futbolista de 15 años que es más que una promesa en el predio de Villa Esquiú.

La génesis de este relato se puede contar desde diversos puntos. Cuando era una niñita de tres años y quería jugar a la pelota o cuando con su mamá Tamara andaban buscando clubes donde pudiera jugar y le decían: “Acá no hay mujeres que jueguen al fútbol”. Podríamos hablar de esos regresos a casa con la cabeza gacha o de cuando las mamás en los cumpleaños decían: “Esa nena juega rebien a la pelota”. Quizás estaría bueno arrancar desde cuando jugaba en las bardas neuquinas, o cuando le abrieron las puertas en el Club Río Grande o cuando se vino a probar a Belgrano, o cuando Daniela Díaz le dijo que se viniera. Pero todos los inicios deben arrancar con la palabra “jugar”; porque de eso se trataba y se trata: de querer jugar al fútbol.

En noviembre de 2019 el Club Río Grande de Neuquén vino a Córdoba e hizo una serie de partidos amistosos. Jugaron ante Belgrano, Talleres y una escuela de fútbol. Era un equipo de varones. Todos niños. Pero había una niña de 13 años que se destacaba. Ahí la vieron y llamó la atención. Entonces desde Belgrano la invitaron a hacer una prueba en febrero de 2020.

“Y nos vinimos. Ahí la vio la Dani Díaz, charlamos. Vinimos sin saber qué iba a pasar. Habíamos hablado antes con mi pareja de que si ella quedaba, nos mudábamos. Y la Dani nos dijo que quedaba”, le relata a La Nueva Mañana Tamara, mamá de Emma.

Parece fácil. Pero no lo es. No es fútbol masculino. Siempre hay que resaltar que es fútbol femenino. Son contextos y realidades muy distintas. No es que vino y el club le dio una pensión. No. Además, tenía 13 años. Por eso la decisión lejos estuvo de ser fácil.

“Mi sueño es jugar fuera de la Argentina”, confesó tímidamente Emma Alias en la charla con La Nueva Mañana.

Pero Emma, Tamara y José Luis tomaron una decisión de vida.

“Mi pareja tiene sus hijas. No podíamos venir todos”, explica Tamara. Entonces, a fines de febrero de 2020 Emma y Tamara dejaron Neuquén y se vinieron a Córdoba, a por el sueño futbolero.

Lector, usted leyó bien: fines de febrero de 2020. Sí, tres semanas después llegó la cuarentena obligatoria por el Covid-19.

La mediocampista ofensiva jugando, a los 12 años, en el Club Río Grande, de Neuquén.

Tamara lo resume: “Nos vinimos las dos. Al comienzo no teníamos ni tele. No mirabábamos las noticias. No estaba ni enterada del coronavirus. Me llama mi mamá, que nos fuéramos ya. No entendíamos nada. Y nos volvimos a Neuquén. Supuestamente por quince días. Fueron ocho meses. Ella entrenó allá y en noviembre regresamos a Córdoba. Incluso no nos podíamos venir, no había colectivos, hasta que logramos que nos trajeran. Y Emma empezó a entrenar en Belgrano, ya había cumplido los 14 años y era permitida en la Liga Cordobesa”.

Decisiones. Elecciones. “Hace un tiempo vendo ropa, siempre haciendo cosas, comida, lo que sea para poder estar con Emma. Cuando Emma era chica yo trabajaba mucho y no podía compartir con ella tiempo, ni cosas y casi no nos veíamos. Ahí decidí hacer cosas para estar con ella y acompañarla. Cuando salió esta posibilidad, no lo dudé. Mi familia me ayuda, no estoy sola. Emma es primera nieta, primera sobrina. En mi casa son todos futboleros y todos apoyan el sueño de Emma. Mi pareja es muy importante en todo esto...”, continúa la mamá.

Porque siempre hablamos de la soñadora y cuando logra sus objetivos nos quedamos con ellos. Pero detrás de los soñadores y las soñadoras hay muchas personas apoyando.

¿Cómo fue tomar la decisión de dejar Neuquén y venir a Córdoba?

- No fue fácil para ninguno. A Emma le costó. Ella estaba muy arraigada a su familia, a mi pareja, es su papá. Pero él la tomó más que nosotras. Cuando en noviembre nos proponen hacer la prueba, esa noche hablamos, decíamos ‘no conocemos a nadie’. Nunca habíamos viajado. Esa noche hablamos y ella no sabía qué hacer, porque, decía, no voy a ver a mis primos ni a mi papá. Me llamó mi pareja y me dijo que pensara que es el futuro de ella, que de acá a cinco años el fútbol femenino será el boom. Ahora no se ve mucho, pero que en unos años iba a ser muy importante. Que vaya a Belgrano. Eso nos dijo y tomamos la decisión.

Amor por la pelota

Emma Alias juega de extrema o de interna en Belgrano. Aunque a ella le gusta jugar más de extrema. Juega en las inferiores de las “Piratas”. Tiene 15 años, pero desde los 3 que quiere jugar. “Ella quería jugar, pero en Neuquén no conseguíamos dónde. ‘Acá no tenemos mujeres para jugar’, nos decían. No podía jugar. Hasta que llegamos al club Río Grande, que tiene los mismos colores que Belgrano. Jugó un año ahí. Arrancó a los 12”, narra la mamá, que recuerda: “Cuando empezó a decir que quería jugar, los amigos de mi hermano la llevaban a jugar. Jugaba en las bardas, que son como montañas más bajas. Así le decimos en Neuquén. Son como potreros. Subían y ahí tenían una cancha de tierra. Le enseñaban a jugar. Después hizo otros deportes, pero siempre quería jugar al fútbol”.

Pelota, fútbol, sueños, ilusiones, pasiones, goles... “Mi nena siempre vivió con la pelota. Los regalos del Día del Niño, de Navidad, de cumpleaños, eran una pelota de fútbol para ella. Ella no quería princesas, quería que le alquiláramos una cancha para jugar a la pelota”, cuenta con una sonrisa Tamara.

Una nena llena de ilusiones, jugando en la barda.

“¡Tamara, no sabés lo que juega tu hija!”, esa exclamación la escuchó una y cientos de veces Tamara cuando iba a un cumpleaños y llegaba, y todo lo que contaban que Emma se había pasado la tarde jugando a la pelota con los nenes, mientras las otras niñas jugaban a las muñecas. Ella era feliz así. Ella es feliz jugando al fútbol. Por eso, cuando, en su timidez de la adolescencia, habla con este cronista, sentencia: “Para mí es un orgullo jugar en Belgrano siendo tan chica... Al principio me costó adaptarme, pero el cuerpo técnico y mis compañeras me apoyaron en todo e hicieron que me sienta más cómoda”.

La hermana de Tamara en Neuquén jugaba a la pelota y Emma la acompañaba a la cancha. Era una nena muy activa, que en esas tardes supo mirar y soñar. Y, también, lamentablemente, escuchar burlas.

“Mirá, una nena te hizo un gol”, escuchó Emma y escuchó Tamara. Y a Tamara eso le dio una pauta, también, de que su nena era distinta: jugaba mejor que muchos nenes.

¿Y cómo es para ustedes que ella esté en Belgrano?

- Estamos felices. Ella está feliz. Como una nena que vino desde allá, ahora quiere llegar. Las chicas de Primera la ayudan un montón. Siempre la ayudan. Las compañeras también. Las profesoras. Tiene que aprender un montón de cosas, es muy chica. Tiene que ir tranquila. Hablamos mucho de entrenar, de que haga las cosas bien, para poder en diciembre ir a pasar las fiestas en familia.

Mirando a la “Pepa”

Emma es amiguera. Aunque a su llegada a Córdoba le costó porque le tocó un contexto de pandemia, se hizo amiga de una compañera que es fanática de Belgrano y la va a ver a la cancha. Amistades con aroma a golazos. Emma es amiguera y fanática de Lionel Messi. “Messi es el mejor”, dice. Aunque, cuando le preguntamos quién es su ídola, no duda un segundo.

“Mi ídola es la ‘Pepa’ Gómez, es una excelente jugadora y una excelente persona. Cuando entré al club me ayudó mucho. Hasta hoy en día me da cosas para mejorar”, afirma la juvenil promesa “pirata”. Y rápidamente, aclara: “En realidad todas las jugadoras de Belgrano que juegan en AFA son mis ídolas, todas me ayudaron y me ayudan”.

Emma, desde pequeña con su amor por jugar a la pelota.

