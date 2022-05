Rescataron una cachorra de puma en una vivienda de Luque

Una cachorra de puma de aproximadamente dos meses fue encontrada por un vecino de Luque en el patio de su propiedad. Personal de Policía Ambiental la rescató y trasladó al refugio Proyecto Carayá de La Cumbre para su recuperación y posterior liberación.

“El ejemplar fue hallado por un vecino de la localidad que la encontró en el patio de su propiedad buscando refugio de los perros que la acechaban y perseguían. Enseguida se comunicó con nosotros para dar aviso y la protegió hasta que se hicieron presentes los inspectores”, informó Adrián Rinaudo, secretario de la Policía Ambiental, dependiente del Ministerio de Coordinación de la Provincia.

En el refugio de Proyecto Carayá la pequeña puma recibe atención primaria. "Esta reserva se ocupa principalmente de recuperar monos carayá, pero también cuenta con recintos para pumas rescatados del mascotismo", explicaron oficialmente.

“Cuando esta pumita llegó, tenía un estado de salud complicado, comenzamos a alimentarla y estabilizarla. Ya recuperó peso y se encuentra mejorando cada día, pero debido a su corta edad y su impronta con el ser humano, tiene que estar permanentemente asistida por su cuidador”, explicó Alejandra Juárez, encargada de Proyecto Carayá.

Desde Policía Ambiental indicaron que los pumas se ven gravemente afectados cuando comienza la época de cosecha porque las madres suelen esconderlos en los sembrados cuando se alejan en búsqueda de alimento. Sin embargo, las personas encuentran a las crías solas, creen que deben resguardarlas y cometen el error de quitarlas de su hábitat.

Recomendaciones

Esos animales extraídos a tan corta edad de la naturaleza en muchos casos son condenados a una vida en cautiverio porque se acostumbran a los cuidadores, pierden el miedo por el ser humano y se reduce su instinto salvaje.

Por ello, Policía Ambiental brinda algunas recomendaciones para preservar la seguridad de las personas y del animal en caso de encontrar fauna silvestre:

- No intentar capturar ni acorralar a los animales.

- No lastimarlos.

- No tocarlos.

- No trasladarlos.

- No darles agua ni comida.

- Dejar que sigan su curso.

A menos que se encuentren lastimados o en peligro inminente, se sugiere no intervenir; y en caso de que estén lastimados o en peligro, instan a la comunidad a comunicarse con las autoridades competentes.

"Lo aconsejable en estas situaciones es efectuar la denuncia correspondiente", indicaron oficialmente. Para ello, los ciudadanos pueden comunicarse al 0800-777-0220 o al 0351-4420924, a través de WhatsApp al 3513108709, por mail [email protected], por Ciudadano Digital o vía web.

