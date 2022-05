"Acá estamos hablando de un homicidio y no un accidente”

En el país, la inseguridad vial es la principal causa de muerte en menores de 35 años y el alcohol está presente en uno de cada cuatro siniestros con fallecidos. Es por ello, que especialistas piden cambiar el enfoque tanto desde lo penal, como así también desde lo sanitario porque estos hechos, se llevan entre 3.500 y 4.000 vidas por año.

En el recinto, también estuvo presente Pablo Martínez Carignano, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que viajó desde Buenos Aires para acompañar a las familias y reprensentar a la agencia que fue admitida en la causa bajo la figura de Amicus Cureau. Tanto la querella como la ANSV, plantean que se tenga en cuenta el “dolo eventual” para el acusado a la hora de fijar sentencia.

“Por un lado queremos acompañar a la famlia como lo hemos hecho desde el comienzo, y mostrar el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a su búsqueda de Justicia. Nos presentamos en la causa y fuimos admitidos para intentar colaborar para que haya una sentencia justa y que respete el dolor de los familiares de las víctima. Pero sobre todo, que marque claramente que en Argentina ya no pueden ser aceptables conductas como la de este homicida. Porque estamos hablando acá de un homicidio y no un accidente”, dijo a La Nueva Mañana Martínez Carignano, previo al inicio del juicio.

Y enfatizó: "Tenemos que desterrar esta vieja práctica de la Justicia de considerar a los homicidios viales como algo menor o sin importancia. Hoy en día son muchas las muertes que podemos evitar si tuvieramos sentencias que marquen que esto no se permite más en nuestro país".

"Nosotros decimos que si se puede evitar, no es un accidente. Entonces quien conduce a velocidades desorbitantes, toman alcohol, o quien además como en este caso se filma diciendo lo que iba a hacer, no puede considerarse alguien que actuó ´sin querer´. Tendría que haber previsto lo que iba a causar, por eso pedimos que la pena tome en cuenta eso", subrayó Martínez Carignno.

"Si uno pregunta a cualquier argentino y argentina, sobre este caso, te dirá que un homicida mató a dos personas y dejó gravemente herida a otra. Nadie te va a hablar de accidente. Espremos entonces que los jueces estén más cerca del sentir popular que de un Código que es del siglo pasado, cuando ni siquiera existían los siniestros viales", dijo el director de ANSV.

En cuanto a sus expectativas, Martínez Carignano espera que la sentencia que se dicte en este juicio, tenga una función de prevención general. "Esto significa: no solamente una pena para este caso en particular, sino un mensaje a la sociedad de que no se aceptan más este tipo de situaciones, y que quienes la producen, terminan presos", enfatizó.

