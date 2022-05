Fernando Clementz: “Es una alegría enorme regresar a Instituto”

“Cuando del otro lado del teléfono apareció Instituto, nosotros teníamos todo arreglado para continuar en Morón. Entonces lo hablo con el Nano (Fernando Clementz) y el profe. Les dije, chicos me llamó Instituto. Vamos, me dijo el Nano. Pero, pará, le digo, tenemos que hablar del proyecto. Lucas, vamos, volvió a decir –se ríe-. Se lo conté a la gente de Instituto, porque realmente no hizo falta nada más. Yo ya me había quedado con la espina en otra oportunidad y no se dio. Pero era mía. Y cuando se la comenté a ellos, me dijeron vamos a Córdoba”, relató tiempo atrás el actual entrenador de la “Gloria”, Lucas Bovaglio, en una entrevista con el programa Si nos dejan, que se emite por el canal ShowSport. Una breve reseña de la importancia de Clementz en el cuerpo técnico y de las ganas del “Nano” por regresar a Alta Córdoba.

Días después de esa anécdota, la hija del ayudante de campo, Marianella Clementz, confirmó, a modo de ironía, en redes sociales: “El menos manija es mi papá”.

Es que el “Nano” es muy querido en Alta Córdoba. Tuvo dos pasos importantes como futbolista. Jugó en la temporada 1999-2000 y la 2004-2005. En ambos pasos dejó una muy buena imagen. Un lateral cumplidor, correcto, perfil bajo, respetuoso. Virtudes que se elogiaron en su momento y quedaron de su paso. Y pasó el tiempo, pero siempre esas cualidades le dieron un plus en el recuerdo.

En ese marco, en La Nueva Mañana dialogamos con Clementz sobre este presente, aquel pasado y la ilusiones que genera el futuro.

¿Cómo estás viviendo este presente como ayudante de campo?

- Estoy muy contento. Me gusta el haber elegido seguir esta carrera de entrenador. El día que me convocó Lucas (Bovaglio) para armar su cuerpo técnico no lo dudé. Trabajar con Lucas está muy bueno, fuimos compañeros en Atlético de Rafaela. Y arrancamos ahí, que eso fue importante, que el primer club haya sido Atlético, porque los dos jugamos en las inferiores de Atlético. Estoy muy contento de estar en este nivel profesional. Ya había estado seis meses con Javier López en Colón de Santa Fe, que también fue algo soñado.

¿Y cómo se complementan en las funciones dentro del cuerpo técnico?

- Cada uno sabe su rol. Las decisiones finales las toma Lucas.

Él me da libertad para opinar, hablar con los jugadores, si hay que dar alguna indicación. Nos llevamos muy bien. Y yo sé hasta dónde puedo actuar. Me siento muy cómodo trabajando con él, con el rol que me da. Aprendo en el día a día y en los partidos. Me está haciendo crecer mucho como profesional. Me hace ver cosas. Tengo que estar lúcido y atento para ayudarlo y sacar o tomar la mejor decisión.

Algo ya contaste, pero ampliame cómo se gestó la relación con Bovaglio.

- Nos conocimos a nivel profesional en la temporada 2002-2003 en Atlético de Rafaela. Él es diez años menor. Cuando yo debuté en 1991 en el club, él estaba en inferiores. Después coincidimos cuando volví de Olimpo de Bahía Blanca. Jugamos y ascendimos como compañeros en Rafaela. Después yo volví a Olimpo, luego a Instituto, y él siguió su carrera.

Como futbolista logró tres ascensos: Talleres, Olimpo de Bahía Blanca y Atlético de Rafaela.

En Instituto jugó 34 partidos oficiales en sus dos etapas como futbolista. Ambas en la Primera división.

Hizo un sólo gol con la casaca albirroja. Claro, era defensor. Pero fue un golazo. Lo marcó en el estadio Amalfitani el 12 de junio de 2005, por la fecha 16 del Torneo Clausura ante Vélez. La jugada se gestó por una guapeada del “Patito” Raymonda, que elude a dos rivales y tira el centro, que es muy pasado, pero la agarra el “Kily” Peralta y le da el pase a Clementz, que, de primera, con su zurda clavó la pelota por encima del “Gato” Sessa. Golazón; y festejo mostrando su camiseta “33”. Aquella jornada el partido terminó con victoria de la “Gloria” por 3-2 ante Vélez.

¿Qué te generó regresar a Instituto?

- Una alegría enorme. Es que cuando a uno lo tratan muy bien donde jugó, siempre queda esa buena relación y siempre tuve esa expectativa de volver. Y ahora en este rol que me tocó, poder trabajar en otra función en la institución. Los dos ciclos como jugador los pasé muy bien, tanto en lo profesional como en lo personal. Son cosas que dejan el fútbol. Se regresa desde la nostalgia, también. Me tocó esta oportunidad, por eso con Lucas estábamos con muchas ganas de volver a Córdoba, porque los dos la pasamos bien en Córdoba, aunque en diferentes clubes, nos trataron siempre bien y cuando se dio, feliz.

¿Recuerdos de aquel paso como futbolista de la “Gloria”?

- Muchos. Fueron dos ciclos. Más allá de lo deportivo, tuve grandes compañeros, fueron grandes vestuarios. Caranta, Fede Bessone, Miliki Jiménez, Lujambio, Deivis Barone. En el predio me suelo encontrar con Sarría. Volver a reencontrarse con esa gente es impagable. Eso nos lleva a contar anécdotas, preguntar sobre la familia, nos lleva al recuerdo de esos años. Encontrarme con ellos, que están en el club, hace que se lleve el día a día de otra forma, con mucha energía positiva, que después se traslada al trabajo.

Llegás en un momento de “urgencias”, pero tuvieron un buen arranque.

- Sabemos que era un desafío importante, duro y empezamos con un plantel nuevo, renovado, renovado con la ilusión que se percibe en la gente, en los dirigentes. Encararlo de esta manera, así, es importante. Sabemos que hay mucho por mejorar. Trabajamos. Queremos seguir creciendo como equipo, superando obstáculos y estar preparados para lo que viene.

¿Cambió mucho el fútbol de tu época de jugador a este que estamos viviendo?

- Creo que el fútbol cambió en la velocidad e intensidad con respecto a la época en la que me tocó jugar. Pero no cambió la esencia del futbolista argentino, que siempre intenta jugar bien al fútbol, y aún en esta categoría que es difícil. La intención nuestra, con Lucas, es tratar de hacer un buen fútbol más allá de las dificultades. La gran diferencia es el tema de la velocidad e intensidad, porque los planteos tácticos son similares, hay jugadores con mismas características.

¿Hoy los entrenadores en la B Nacional tienen otras posibilidades que antes no?

- Es indudable. Hay una camada de entrenadores más jóvenes, hay muchos entrenadores de B Nacional que tienen posibilidad de llegar a Primera y eso antes era muy difícil. Tenías que lograr un campeonato para llegar o tener un nombre fuerte.

A propósito, ¿te gustaría ser DT principal?

- No lo sé. El destino de esta profesión te puede llevar a cualquier lado. Hoy estoy cómodo en el lugar que estoy, aprendiendo día a día con Lucas y todo el cuerpo técnico. No se me cruza por la cabeza, en este momento, largarme solo. Estoy muy bien así y con muchas ganas de aprender.

Ascenso con Talleres

Fernando “Nano” Clementz jugó cien partidos con la camiseta de Talleres. Desde 1995 a 1998. Y jugó la recordada “final del siglo” en el viejo Chateau Carreras, donde la “T” le ganó el ascenso por penales a Belgrano. Por eso, más allá del cariño del hincha de Instituto, en Córdoba es muy querido, también, por los fanáticos del “Matador”.

“Cuando dejás de jugar al fútbol, esas son cosas que te las llevás para siempre. Volvés a la ciudad y la gente te reconoce. Lo de Talleres fue hermoso, ascender a Primera después de años difíciles, de perder finales, y ganarle a Belgrano, quedás marcado y en la historia. Son recuerdos imborrables. Por eso Córdoba me tira para poder estar cerca y trabajando. Estuve dos o tres años en cada institución. En las redes sociales la gente se comunica cada vez que aparece el recuerdo y el nombre mío, veo los comentarios que me hacen. Y es muy bueno.

Clubes donde jugó:

* Atl. de Rafaela

* Talleres

* Quilmes

* Instituto

* Atlético Tucumán

* Olimpo

