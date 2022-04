Curas en Opción por los Pobres pidieron que "la deuda la pague quien fugó"

Los herederos del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo remarcaron que "el empobrecimiento de nuestro pueblo es provocado por la injusticia, la inequidad en la distribución de los bienes y la avaricia de unos pocos"; cuestionaron la deuda tomada por el gobierno de Macri, pidieron una "profunda reforma del Poder Judicial y la libertad de Milagro Sala", entre otros reclamos.

El pasado jueves concluyó en Villa Allende el 33° Encuentro del Grupo de Curas en Opción por los Pobres.

Curas de distintas edades, diócesis y regiones del país, durante tres días debatieron bajo la premisa de “los pobres son los preferidos de Jesús”. El documento difundido refiere a “la deuda injusta e impagable contraída por el gobierno anterior y del acuerdo siempre desfavorable con el FMI del actual gobierno; de las diferentes guerras que nos invaden; y de respuestas políticas que nos parecen insuficientes”.

El “mensaje final” del encuentro, expresa en otro párrafo: “Sabemos que el empobrecimiento de nuestro pueblo es provocado por la injusticia: la inequidad en la distribución de los bienes, la avaricia de unos pocos y una situación internacional que concentra lo necesario para una vida digna, cada vez más en menos manos. En este empobrecimiento las mujeres, aunque omitidas e invisibilizadas, suelen ser la mayoría”.

Con centro en la pobreza y la porción tan alta del pueblo que la padece, los curas remarcaron que “las y los pobres no lo son por desidia, pereza o negligencia; lo son porque hay políticas (o falta de ellas) que los provocan, y la Iglesia de las y los pobres no puede quedar lejos de sus dolores y angustias”.

“No estamos ni queremos estar junto a los pobres por razones políticas. La razón de nuestra opción es Jesucristo y su Evangelio”, expresa también el documento.

Y sentando posición sobre el modelo económico que objetan, sostuvieron: “Tenemos claro que el neoliberalismo es pecado, aunque para muchos sea la esperanza (efímera esperanza que alientan muchos medios de comunicación)”.

Frente al 1° de Mayo

Los Curas en Opción por los Pobres no dejaron pasar la cercanía del 1° de Mayo. “En vísperas del Día de los Trabajadores y Trabajadoras, no podemos menos que tenerlos presentes. Incluyendo a los que sobreviven en trabajos informales y a quienes buscan, pero no consiguen un trabajo digno. Tenemos claro que gobernar es dar trabajo y salarios justos. No se trata de discursos o de diagnósticos, que estamos saturados de escuchar”, remarcaron.

“Vida que se traduce en Tierra, Techo y Trabajo para todos y todas. Realidades que suponen la unidad del campo popular y decisiones políticas que busquen resolver las causas estructurales de la pobreza. Vida que se construye desde el pueblo y con el pueblo”, se señala en el mensaje.

Sobre la Justicia

Retomando el concepto de Vida, los sacerdotes reunidos en Villa Allende expresaron: “Vida que espera una profunda reforma del Poder Judicial; la libertad de Milagro Sala y de los presos y presas políticos; que la deuda la paguen los que fugaron capitales al exterior; que nuestro país vuelva a tener control de sus exportaciones y reconquiste la soberanía sobre la navegabilidad del río Paraná; que la recuperación del Lago Escondido sea un ejemplo testigo de la recuperación de nuestras tierras, hoy en manos extranjeras”.

Angelelli y Mugica, el recuerdo de los mártires

Los dos sacerdotes convertidos en íconos del compromiso social, de la identificación con los desposeídos, no podían estar ausentes en el documento del 33° Encuentro celebrado en esta provincia. “Como decía el mártir Enrique Angelelli y también decía Evita, "no podemos predicar la resignación". Queremos anunciar que otro mundo es posible, uno en el que haya justicia y no cortesanos, uno donde haya comunidades y no corporaciones, uno donde haya hermandad de todos y todas, y no patriarcas o padrinos mafiosos”.

Y cierra el “mensaje final” con la reafirmación del compromiso del Grupo de Curas en Opción por los Pobres: “En la cercanía de un nuevo aniversario del martirio de Carlos Mugica (11 de mayo) queremos, junto a nuestras comunidades, hacer nuestro su compromiso de vivir un amor apasionado por Cristo, viviendo un amor apasionado por su pueblo.

Entre los participantes del encuentro de Villa Allende, estuvieron Guillermo Fernández Beret (La Rioja); Roberto Ferrari (San Isidro); Eduardo de la Serna (Quilmes) y Sergio Rafaelli (Santiago del Estero).

Noticia relacionada