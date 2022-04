Lucas González: niegan pedido de nulidad de juicio a uno de los policías

La jueza que investiga el asesinato del joven futbolista de Barracas Central, Lucas González, a manos de policías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rechazó el pedido de "nulidad" de la elevación a juicio oral de uno de ellos, acusado de encubrimiento y actualmente detenido.

Se trata de Sebastián Jorge Baidón, quien a través de sus abogadas, Valeria Corbacho y Katherine Stacie Fritzler Prodolliet, planteó la nulidad, argumentando que fue enviado a juicio acusado de un delito por el cual no había sido procesado.

Las abogadas sostuvieron que existió "una trasgresión al principio de congruencia desde que el Fiscal le adjudicó el delito de falsedad ideológica, cuando Baidon no fue procesado por ello". Por tal razón, consideraron que "se afectó el ejercicio del derecho de defensa".

Sin embargo, la jueza Paula Verónica González replicó que el pedido de elevación a juicio estuvo enmarcado en "actos que se adecuan al estándar legal".

"La Fiscalía y las querellas individualizaron a Sebastián Jorge Baidon (y a los demás imputados), expusieron clara, precisa y circunstanciadamente los hechos atribuidos -tanto del encubrimiento como de la privación ilegal de la libertad, entre otros-, dieron a conocer las pruebas y los motivos de convicción que a criterio de ellos sostiene la imputación, y las razones de la subsunción legal que escogieron", sostuvo la jueza.

Además, añade la resolución, "Baidon siempre tuvo conocimiento de los hechos que se le atribuyeron y contó con la posibilidad de desplegar su estrategia defensiva".

"Si bien es cierto que no fue procesado por el delito de falsedad ideológica, no debe obviarse que el auto de mérito constituye un acto jurisdiccional que pondera la verosimilitud de la acusación y determina las medidas de coerción consecuentes, y que en función de ello no puede limitar la imputación", resumió la jueza, al rechazar la nulidad.

Fuente: Noticias Argentinas

