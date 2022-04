Alberto León,candidato a rector: “Queremos garantizar la calidad académica”

ELECCIONES EN LA UNC

La UNC volverá a elegir sus autoridades el 31 de mayo, 1 y 2 de junio próximos entre dos fórmulas: la oficialista, encabezada por Jhon Boretto y Mariela Marchisio (decana de Arquitectura), por la agrupación Somos; y por otro lado, Alberto León y María Inés Peralta (decana de Ciencias Sociales), por la lista opositora de la agrupación Vamos. Ambas listas fueron presentadas el miércoles pasado, junto a los avales y las respectivas plataformas.

Alberto León, que aspira a ocupar el cargo que actualmente sostiene Hugo Juri, nació en Villa María y tiene 60 años. Es doctor en Ciencias Bioquímicas y docente de grado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y de posgrado en la UNC, además de investigador superior de Conicet. Por sus aportes en el área de la ciencia y tecnología de los cereales obtuvo el Harald Perten Prize, convirtiéndose en el primer investigador latinoamericano en recibir esa distinción.

León se desempeñó como director del proyecto Panxtodos en el que participaron 18 grupos de investigación de 11 países de Iberoamérica y como Gerente de Investigaciones Científicas del Ceprocor coordinando el Programa “Pan sin Bromato”, al que adhirieron más de 200 municipios de la provincia de Córdoba.

Ahora, como candidato por la oposición al rectorado de la UNC, el doctor en Ciencias Bioquímicas dialogó con La Nueva Mañana, expresando las razones de aspirar a ocupar dicha responsabilidad. “Es sin dudas todo un desafío. Apenas me lo propusieron dentro de la agrupación acepté porque mi vínculo con la UNC es muy fuerte. Yo soy primero en la generación de universitarios en mi familia, siempre tuve esa aspiración; y es por eso que en el primer año hice un gran esfuerzo porque aún no había finalizado el servicio militar. Soy un gran agradecido a la UNC y siempre me pareció que podía aportarle proyectos. Por eso participé en la gestión como Secretario de Ciencia y Tecnología durante la gestión de Carolina Scotto (entre 2010 y 2013) y Secretario General junto a Francisco Tamarit (hasta 2016)”, recordó.

“Los roles que ocupé me dieron una visión más integral del funcionamiento de la universidad”

Durante su gestión puso en marcha la Escuela de Oficios; impulsó y coordinó, con motivo de la celebración de los 400 años de la UNC, la Muestra de Arte, Ciencia y Tecnología “Cuatrociencia” y el programa de Apoyo a la Gestión Local “Suma 400”. También alentó y logró la repatriación de científicos a la universidad, generando condiciones favorables para la investigación.

“Los roles que ocupé me dieron una visión más integral de lo que es el funcionamiento de la Universidad, y esas gestiones demostraron que no necesariamente todo tiene que seguir como venía y que no se cambie nada, sino que se puede impulsar una mayor inclusión, un aumento de la calidad académica y alentar a que se desarrolle la potencialidad científica tecnológica a través de nuestros investigadores. También es necesario que la sociedad cordobesa y Argentina en su conjunto, vea en la universidad un lugar donde pueden surgir soluciones a los problemas del país o específicos de alguna industria; iniciativas para innovar en determinados campos como la educación o en el arte, por ejemplo”, expresó León.

Cabe recordar que el candidato de Vamos, tras dejar la Secretaría General en 2016, retomó su tarea con dedicación como docente universitario y como investigador del Conicet.

-¿Cómo ve la nueva modalidad de votación que comenzó a implementar la UNC a partir de 2016? ¿Cree que permite una mayor pluralidad de voces?

-En la elección pasada hubo una ampliación de la participación a distancia debido a la situación de pandemia que dificultaba la votación. En este caso, este año solamente los egresados pueden votar a distancia. Para ello se tendrían que haber inscripto hasta el 1 de abril y tienen tiempo para enviar su voto hasta el 24 de mayo. Es decir, estarán inscriptos en un padrón para voto postal y no podrán hacerlo presencialmente. A mí me parece que todas estas formas que permiten aumentar la participación son muy interesantes; siempre y cuando se pueda garantizar la seguridad y la transparencia del voto.

-¿Qué propuestas llevará adelante este frente que encabeza la agrupación Vamos?

-El aspecto que más nos preocupa es garantizar la calidad académica y recuperar la presencia de la universidad en la sociedad, para que no sea fundamentalmente a través de títulos o de slogans, sino con un trabajo concreto y cotidiano.

-Pero la universidad es fuente de consulta permanente de entidades gubernamentales e instituciones públicas… ¿Aspira que además lo sea para el sector privado?

-Claro que sí. Argentina tiene una fuerte inversión en Ciencia y Tecnología; pero esa fuerte inversión no es acompañada por las empresas; por eso el porcentaje de participación en el sector privado es uno de los más bajos del mundo. Aun así, de a poco las empresas comienzan a reconocer a las instituciones de Ciencia y Tecnología, entre ellas las universidades, como un socio o un acompañante para sus iniciativas o para las soluciones de sus problemas.

-Uno de los avances que tuvo la UNC en los últimos años fue garantizar la inclusión y el acceso de todos los estudiantes. ¿Acompañan ese camino recorrido?

- Sí, en efecto. Nuestra agrupación, en la elección pasada, llevó como candidata a vicerrectora a Ana Falú, que es una de las referentes del movimiento feminista y una de las que más ha trabajado para ir derrumbando barreras hacia la igualdad y la inclusión dentro del ámbito universitario. De hecho, siendo parte de la gestión universitaria tomamos una serie de medidas que han ido en ese sentido, como la licencia por maternidad por seis meses; pionera en las universidades nacionales. Siendo secretario general además se firmó el primer convenio colectivo de trabajo con los docentes universitarios, previo a que se avanzara con este tema a nivel nacional. Inclusive avanzamos con la Ley Micaela o la identificación por autopercepción, siendo la UNC una de las primeras instituciones en ponerlo en marcha.

-¿Cuál es la principal crítica que haría a la gestión que encabeza en la actualidad Hugo Juri?

-La principal crítica que realizaría es la forma de conducir, por la cual se hacen grandes anuncios sobre iniciativas que no son discutidas en ámbitos colectivos como el Consejo Superior, y que luego no son llevadas adelante. En verdad, una cosa es consecuencia de la otra. Como no se han discutido esas iniciativas, no tienen el consenso suficiente y luego la comunidad universitaria no participa. Esto nos está pasando con muchas de las iniciativas que han quedado truncas o sólo fueron un titular de diario porque finalmente no se concretaron.

-¿La agrupación Vamos busca que la UNC siga el camino de ir aggiornándose y ser una casa de altos estudios de vanguardia?

-Si se enumeran las transformaciones que realizó la UNC relacionadas a la inserción con la sociedad, el “Suma 400”, “Cuatrociencia”, el convenio colectivo firmado, o los avances en los derechos a las minorías, siempre se va a terminar remitiendo a las gestiones que se llevaron adelante desde la agrupación Vamos.

Agenda de las elecciones

• Estudiantes: podrán votar los días 31 de mayo, 01 y 02 de junio.

• Egresados/as, Docentes y No docentes: podrán votar los días 01 y 02 de junio.

• Voto por correo para el claustro de egresados/as que se hayan inscripto hasta el 1 de abril: Plazo para entregar los votos en la oficina postal: hasta el 24 de mayo.

Qué se elige

• Rector/a y Vicerrector/a;

Consejeros/as y Consiliarios/as estudiantiles.

