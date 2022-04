La soja superó los u$s 641 por tonelada y quedó cerca de su precio récord

Con el valor alcanzado en el mercado de Chicago, el grano está a u$s 9 de su valor máximo de 2012. La suba responde en parte a la recuperación de la demanda china.

La soja cerró este miércoles en el mercado de Chicago a u$s 641,82 por tonelada y quedó a menos de u$s 9 de superar el récord que alcanzó el 4 de septiembre de 2012 cuando se negoció a u$s 650,74.

De esta manera, la cotización del contrato de mayo de la oleaginosa subió u$s 11,11 para cerrar a u$s 641,82 la tonelada y alcanzar uno de sus máximos registros históricos.

El resto de las posiciones de la soja también finalizaron al alza en el mercado de granos de referencia, destacándose el incremento de u$s 9,28 en el contrato de julio hasta los u$s 630,89 la tonelada.

Las ganancias estuvieron relacionadas a versiones "que dieron cuenta de nuevas compras chinas de grano estadounidense, cuando lo usual por el momento del año sería ver a la demanda concentrada sobre la soja brasileña", indicó la corredora de granos Granar.

Otro dato tomado en cuenta por los operadores fue el nuevo rebrote de casos de Covid en China y la expectativa que genera sobre el consumo y la demanda un posible fin de las cuarentenas sanitarias que están llevando a cabo millones de ciudadanos chinos.

En diálogo con Télam, el responsable de Análisis de Mercados de la corredora Grassi, Ariel Tejera, explicó que en relación a los commodities “estamos transitando mercados muy tirantes” donde “la siembra, el clima y la guerra aparecen como los grandes factores que dirigen los movimientos de los precios”.

En ese sentido, explicó que “los balances ya se mostraban ajustados en Estados Unidos y a esto se sumó la guerra, que impuso limitaciones por el lado de la oferta. A la vez, comienza a palpitarse el nuevo ciclo norteamericano, con un inicio ligeramente demorado en la siembra de soja y maíz”.

Precios fluctuantes, pero en alza desde 2020

El precio de la oleaginosa recorre una tendencia alcista desde fines del 2020, impulsado principalmente por la recuperación de la demanda china luego de superar las primeras olas de la pandemia de coronavirus y relajar las restricciones sanitarias.

No obstante, el año pasado su cotización tuvo mucha volatilidad, llegando a tocar valores máximos en siete años para después emprender una curva descendente que se revirtió en las últimas semanas del año.

Así, el poroto cerró el 2021 en torno a los u$s 490 por tonelada, aunque supo superar los u$s 600 a mediados de mayo.

Sin embargo, en lo que va del 2022 alcanzó un alza del 31,5%, tras pasar de los u$s 487,86 del último día hábil del año pasado a los u$s 641,82 que presentó este miércoles.

