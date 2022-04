La 6° cumbre radical del año promete las primeras definiciones de cara a 2023

Especial para La Nueva Mañana

Desde noviembre de 2021, el pulso político de la Unión Cívica Radical (UCR) muestra picos de otras épocas, con una vitalidad impensada a fines de 2019 y principios de 2020 cuando perdió la Intendencia tras dos gestiones de Ramón Javier Mestre.

Tras un camino no exento de espinas y piedras, en el que el juego interno mostró la emergencia de un sector de dirigentes decididos a renovar las huestes partidarias, el triunfo en las elecciones de medio término alumbró posibilidades ciertas de recuperar la provincia tras un cuarto de siglo de hegemonía del PJ. Esta vuelta a los primeros planos contó con algunos “anabólicos”, como la figura de Luis Juez y el PRO, los otros socios mayoritarios en Juntos.

Todos estos condimentos serán, sin lugar a dudas, parte del gran banquete que se está cocinando de cara a la cumbre partidaria del 22 y 23 de abril en Villa Giardino. ¿Será entonces a la sombra del histórico Molino de Thea donde la UCR dé el primer paso firme hacia El Panal?.

Un reclamo bien de adentro

Más allá del lógico esquema de oposición a Hacemos por Córdoba y al schiarettismo en particular, una de las posturas más fuertes es sostenida por el Foro de Intendentes, que reclama un espacio acorde a la territorialidad que manejan. “Queremos que nos tengan en cuenta”, piden desde el conglomerado que representa a 123 jefe comunales de toda la provincia.

En ese marco se comprenden las declaraciones de Miryam Prunotto, intendenta de Juárez Celman, quien movió el avispero. “Me veo como candidata a gobernadora”, espetó en el prime time televisivo local y le apuntó al que a priori aparece como el candidato natural: Rodrigo De Loredo. “Los radicales quieren un candidato propio, De Loredo tiene esa responsabilidad y no la está asumiendo”, fijó la dirigenta, mostrando la tónica de uno de los debates más calientes que se darán en “Giardino”.

A su turno, Carlos Brinner, intendente de Bell Ville y ex candidato a vicegobernador junto a Mestre (h), señaló ante la consulta de La Nueva Mañana, que en la reunión “vamos a pedir que a los intendentes nos escuchen como tales”. “Sabemos cómo pasó la pandemia, lo duro que fue. Injustamente tuvimos reclamos y, como oposición, tuvimos que hacer frente con escasos recursos. Mientras tanto, otros hicieron la plancha”, disparó.

De cualquier manera, señaló que si bien se trata de un encuentro importante “en 2023, en los turnos electorales, se verá para qué sirvieron tantos Giardinos”, en referencia a los cinco encuentros previos desarrollados en lo que va del año.

“La UCR es un conglomerado de personas con sectores diversos en los que confluyen radicales puros, como yo, y otros que a veces incluso buscan saltar el cerco. Cada uno expresa su idea. Somos el partido que tiene más volumen político de Juntos por el Cambio y en el cual confluyen muchos intereses. Los vocacionales y los que buscan reposicionarse”, indicó Brinner.

De cualquier manera, el bellvillense apuntó, sin hacer nombres, a “intereses de arriba y de afuera”. “Hay gente que tuvo oportunidades muy importantes, que tienen una posición que atrasa y que tienen que comprender que deben apoyar y escuchar nuevas posiciones”, anticipando unas 48 horas febriles. “De ninguna manera seremos margaritas para los chanchos”, afirmó.

Disputa por ser cabeza de lista a gobernador

Desde adentro y afuera del centenario partido, la línea directriz será ratificar la alianza de Juntos, aunque se reclamará el lugar que entienden que les corresponde. En buen romance, entienden que será la UCR la que deberá encabezar la lista a gobernador. La duda pasa por saber cómo caerá esto en el sector que galvaniza el acuerdo entre Luis Juez y el propio De Loredo, binomio responsable de la victoria de noviembre.

Ambos parlamentarios son medidos de manera constante como candidatos a la primera magistratura provincial. Y si bien ninguno logra sobrepasar a Martín Llaryora, cierto es que la sumatoria de los eventuales candidatos le otorga a Juntos la posibilidad de llegar a la Casa de Gobierno.

Por separado, Juez y De Loredo insisten en un Juntos por el Cambio “ganador en 2023” y que el acuerdo que mantienen “está firme”. “Me quieren hacer pelear con Luis. Es imposible”, señaló el diputado durante su recorrida por San Francisco. Con un par de tonos menos de verborragia habitual, atribuyó directamente a “operaciones externas” que buscan romper la alianza.

La frutilla del postre del encuentro será la posible presencia del presidente del Comité Nacional, Gerardo Morales, quien deberá hacer frente a las voces críticas que le endilgarán el “asado antigrieta” junto a los pro-peronistas Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, al ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, el rosarino Pablo Javkin, la lavagnista Graciela Caamaño… y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Esa cercanía al mandatario provincial es, a no dudarlo, algo que muchos y muchas militantes no están dispuestos a aceptar en el marco de la contienda electoral que se viene.

No se rompe pero tampoco se dobla

Desde la capital, el legislador Dante Rossi, muy crítico del rol del partido durante la primera etapa de la alianza con el Pro, no ocultó su disposición a que la boleta la encabece un radical. No obstante, señaló que ante todo debe “defenderse el espacio”. “Yo creo que el resultado de noviembre marcó que tanto Juez como De Loredo pueden disputar la candidatura”, aseveró.

Con flexibilidad y pragmatismo, Rossi expresó cierta divergencia con la férrea postura de los intendentes. Incluso, dio a entender su preocupación respecto de las distintas voces que buscan erosionar la figura del ex fiscal Anticorrupción y referente del Frente Cívico.

“Eso es absolutamente equivocado. No hay forma que en las elecciones del año que viene tengamos alguna chance si nos dividimos. He sido muy crítico de la gestión de Macri y de posiciones de derecha dentro de la coalición. Pero en Córdoba, el mensaje de noviembre fue ‘juntos y no peleándose’.

Arduh, ¿un adelantado?

Aunque no como invitado de honor, el nombre de Schiaretti retumbará en Giardino. Y no con los mejores adjetivos. Tampoco se espera que ocurra lo mismo con Orlando Arduh, quien aguó la fiesta de noviembre al presentar el proyecto del juego on line. Si bien fue sobreseído por el Tribunal de Conducta partidaria, aún tiene suspendida la afiliación. Y mientras se espera la apelación del negrismo, línea de la que formó parte en las internas de medio término, días atrás se despachó con un pedido de apertura “a nivel nacional” hacia el Peronismo Federal. “Nuestro partido ha planteado la apertura a nivel nacional y esa integración podría ser con Schiaretti y con otros gobernadores que no pertenezcan al kirchnerismo”, expresó adelantándose quizá a la jugada de Morales.

