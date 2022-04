Pozo, tras sentencia por cannabis medicinal: "La voy a seguir peleando"

"Insistimos en que no somos narcos. No vamos a aceptar que se nos trate así", enfatizó Milena Pozo

Este lunes, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero condenó a la psicóloga Milena Pozo y a su ex pareja Víctor Sandez a penas de ejecución condicional por facilitar aceite de cannabis a una persona con fibromialgia en 2017. La defensa anticipó que casará la sentencia y llegará hasta la Corte Suprema de Justicia si hace falta.

El juez Marcelo Ramognino encontró a ambos condenados como responsables de supuesta comercialización de cannabis medicinal. Además, a Pozo le adjudicó ejercicio ilegal de la medicina. Por ello, la psicóloga fue sentenciada a tres años de prisión condicional y su ex pareja, a dos años y seis meses.

En la misma sentencia, el juez absolvió a otros dos imputados, Leandro Flores y Nora Almeida, para los cuales la fiscalía había solicitado penas mayores a cuatro años. Tanto Pozo como Sandez, a su vez, fueron absueltos de la figura de lesiones leves que también se les imputaban.

"Estoy tranquila, estoy fuerte"

Consultada por La Nueva Mañana, Milena Pozo se mostró feliz por la absolución de Flores y Almeida, y por su absolución en la imputación por lesiones leves.

"Esto es importantísimo", expresó la psicóloga, haciendo referencia a que este proceso judicial inició precisamente por una denuncia por el supuesto daño que el facilitamiento de cannabis medicinal le había generado a una mujer con fibromialgia.

"Permanentemente se quiso imponer que el juicio no era de cannabis medicinal, sino de narcotráfico, y nosotros insistimos en que no somos narcos. No vamos a aceptar que se nos trate así", enfatizó Milena Pozo.

Hacia adelante, manifestó: "Estoy tranquila, estoy fuerte y la voy a seguir peleando. Si antes había acompañamiento de organizaciones y la sociedad, ahora hay mucho más y estoy recibiendo mucho cariño".

Y concluyó con un desafío para la próxima etapa de la causa: "Veremos qué posición política asume la provincia de córdoba desde el Tribunal Superior de Justicia".

"El cannabis medicinal no hace mal"

Por su parte, la abogada Nadia Podsiadlo, que patrocinó en este juicio a los cuatro imputados, destacó que este fallo, el primero por cannabis medicinal en la justicia provincial, no fue en el sentido que pretendían: "Sabemos la realidad prohibicionista de esta provincia, que quedó vislumbrado en la tardía adhesión a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal. El escenario político creíamos que había cambiado, pero evidentemente no fue así; pese a que en el mismo territorio geográfico de la provincia hay dos fallos absolutorios en el mismo sentido".

Subrayó Podsiadlo que "lo único que se secuestró fue aceite de cannabis terapéutico" y que "los cinco fallos similares a nivel nacional han sido absolutorios".

Destacó además que las absoluciones logradas no son desdeñables: "Festejamos que el juez hizo una diferencia con lo que decía el Ministerio Público Fiscal", que pretendía imponer a Pozo una condena a seis años de prisión y de cuatro años y medio para el resto de los imputados.

Anticipó la abogada que casará la sentencia y que está dispuesta a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia en caso de ser necesario.

Enfatizó: "Vamos a seguir batallando; esto no termina acá, esto recién empieza y vamos a llegar al órgano que haga falta a los fines de que de una vez por todas se entienda que el cannabis medicinal no hace mal. Que ha llegado para quedarse, que la sociedad argentina lo ha legitimado, que no daña a la salud pública y que ayuda a mejorar la calidad de vida".

