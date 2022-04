Fassi dijo estar preocupado por algunos fallos que perjudicaron a Talleres

El presidente del Albiazul se encuentra en Brasil acompañando al plantel que mañana juega por Copa Libertadores, pero no olvida lo que pasa a nivel local.

"Estoy muy preocupado, es una de las tantas responsabilidades que tengo que asumir, no es solamente este arbitraje. Talleres viene con siete expulsiones de las cuales cuatro no fueron, venimos siendo perjudicados", expresó el presidente de Talleres, Andrés Fassi. La "T" está en la previa al juego de Copa Libertadores ate Flamengo en el Maracaná, y el titular Albiazul se encuentra acompañando al plantel en Río de Janeiro, pero no deja de pensar en lo que está aconteciendo en el certamen local, donde el sábado pasado fue goleado ante Defensa y Justicia.

En declaraciones al programa Futbolémico, Fassi afirmó: "Talleres apoya al VAR, pedimos que no nos favorezcan pero tampoco que nos perjudiquen. Si te dicen que es roja y el árbitro no lo hace, por más VAR que tengamos dependemos de quien esté en cancha".

Además, sostuvo: "Pedimos un cuidado especial y que nos brinden los árbitros más capacitados, eso pedimos permanentemente".

Por otra parte, aseguró que ya está analizando y gestionando el próximo mercado de pases. "Ya estamos armando todo para los cuatro o cinco jugadores que van a venir en julio, ya hubo reuniones", dijo Fassi, que agregó: "Es un lujo para Talleres y el fútbol argentino tener un entrenador como Pedro Caixinha".

#Talleres | Andrés Fassi: "A este momento lo vivo con mucha alegría, como todos los hinchas. Hoy podemos jugar con el gran candidato de la Libertadores y hace unos años estábamos en el Federal A. Este momento requiere de una gran responsabilidad". — Futbolemico (@futbolemicok) April 11, 2022

Además expresó: "Nacho Méndez tiene las puertas abiertas del club, sería un gusto que continué. Es un gran jugador y una gran persona. Nadie le dijo a algún entrenador que no podía jugar".