Docentes de Jornada Extendida reclamarán condiciones dignas de trabajo

Este miércoles, a las 18, docentes de Jornada Extendida se movilizarán en la explanada del Patio Olmos, para reclamar igualdad de derechos respecto del resto de las trabajadoras y trabajadores de la educación.

"Los y las docentes de este programa venimos desde el año pasado realizando múltiples

marchas y actividades denunciando el estado de completa precarización laboral en el que

nos encontramos y exigiendo la TITULARIDAD de nuestros cargos", expresan en un comunicado.

Asimismo, explican que "Jornada Extendida es un programa pedagógico para escuelas primarias de la Provincia de Córdoba, que comprende las áreas de Literatura y Tics, Ciencias, Danza, Teatro, Música, Plástica, Inglés y Educación Física".

En la convocatoria a la movilización, las y los docentes detallan las desigualdades que sufren respecto del resto de las y los trabajadores de la educación: "No recibimos la misma remuneración por carga horaria (equiparación de ítems a abonar en comparación con el docente de cargo); trabajamos bajo la figura legal de 'Interinos a Término' que permite nuestra precarización; no cobramos incentivo docente; no tenemos estabilidad laboral ya que nuestro contrato termina al finalizar el año".

Además, subrayan que "durante el comienzo del ciclo lectivo 2022, más de un centenar de docentes de Jornada

Extendida no cobró su sueldo del mes de febrero y marzo". En virtud de los 45 días sin cobrar el sueldo, es que decidieron "realizar como medida de fuerza la RETENCIÓN DE SERVICIOS".

Advierten que como consecuencia de esta situación, "miles de estudiantes se encuentran sin cursar Jornada Extendida".

Ante esto, cuestionan que "el gobierno aún no hizo declaraciones".

Y destacan que pese a lo denunciado, en los últimos días, el ministro de Educación de la Provincia, Walter Grahovac, "realizó declaraciones en los medios reivindicando este programa educativo que ya tiene más de diez años", ocultando que en realidad su implementación es "muy dispar en las escuelas cordobesas ya que la falta de espacios edilicios y las malas condiciones laborales de los trabajadores dificultan la correcta implementación del programa".

En un mensaje al resto de la comunidad, enfatizan las y los docentes que "las consecuencias de la precarización laboral es un problema que compete a toda la sociedad, no la sufrimos solamente los y las docentes de Jornada Extendida sino también las escuelas, los estudiantes y sus familias".