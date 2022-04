Frigerio admite que JxC requiere sumar otras fuerzas para ganar en 2023

El ex ministro del Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, reveló que Juntos por el Cambio "requiere del consenso con otras fuerzas políticas" para volver al poder en 2023.

"Para transformar a la Argentina en serio se necesita mucho volumen político", indicó Frigerio (Foto by NA)

En una entrevista radial, el ex ministro del Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, reveló que Juntos por el Cambio carece del volumen político para volver al poder en 2023 y que "requiere del consenso con otras fuerzas políticas".

Frigerio afirmó este domingo en una entrevista para Radio Rivadavia que hay dirigentes políticos que están "ansiosos" por saber qué lugar van a ocupar el año que viene, cuando sean las elecciones presidenciales, al tiempo que remarcó que el Gobierno "tiene una total falta de empatía con lo que sufre la gente".

En un mensaje hacia la interna de Juntos por el Cambio, el ex funcionario aseguró que ve al ex presidente Mauricio Macri "activo en la política argentina", aunque señaló: "No sé qué quiere hacer a futuro".

Con la mira en 2023, Frigerio, que busca posicionarse como candidato a gobernador de Entre Ríos, apuntó: "Para transformar a la Argentina en serio se necesita mucho volumen político que Juntos por el Cambio aún no tiene y requiere del consenso con otras fuerzas políticas".

En estos días, en tanto, tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, y el ex presidente Mauricio Macri, han realizado apariciones públicas que son leídas como posicionamientos de cara a las definiciones previas al año electoral en la alianza opositora.

Rodríguez Larreta, por su parte, endureció su discurso en torno a los cortes de calles y los programas sociales; Bullrich concretó una gira por Estados Unidos; y Macri filtró una foto con el ex presidente de ese país, Donald Trump.

Analistas políticos leen estos movimientos como intentos para ratificar la adhesión del ala dura de la coalición y frenar la fuga de votos que podría significar el crecimiento de la figura de Javier Milei y el movimiento que se autodenomina "libertario".

Fuentes: Noticias Argentinas y Télam

