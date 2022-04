Pedro Caixinha: "Queremos pasar a octavos de Libertadores"

Se viene el debut de Talleres en la Copa Conmebol Libertadores 2022 y en barrio Jardín hay mucha expectativa con esta presentación. En ese marco, el entrenador del Albiazul, Pedro Caixinha, expuso sus motivaciones en este certamen.

"Queremos pasar a Octavos de Libertadores o seguir en competencias internacionales por vía de la Sudamericana. Esa es nuestra visión", afirmó el entrenador portugués.

Además, el orientador táctico de Talleres contó: "No creo que Diego Valoyes ni Santos estén disponibles para este partido".

Y agregó: "No estoy pensando en los jugadores lesionados: pienso en lo que puedo. Una vez que estén con nosotros, me enfocaré en ellos. Confío totalmente en los que tengo".

"No sabía que no se daban partes médico por estrategia. Debe ser algo institucional. En el siglo XXI, ya no hay cómo esconder las cosas: de parte mía, no tengo problema en dar esa información. Mi estrategia principal es el trabajo", dijo contundente.

Estas declaraciones del entrenador se dieron en el marco de una conferencia de prensa, donde el luso sostuvo: "El grupo nos está dando una apertura espectacular. La relación que estamos haciendo con ellos es muy importante".

"El sábado les dije a los jugadores que teníamos 24 horas de luto y luego enfocarnos en lo que viene. Encontré un grupo con mucha voluntad de aprender".

“Si lo que hicimos en los primeros 45 minutos contra Gimnasia, lo podemos hacer en 90. Eso es lo que queremos”, remarcó Pedro Caixinha sobre la actuación de mayor a menor en La Plata, con derrota ante el Lobo por la Copa de la Liga Profesional y en su debut como DT.