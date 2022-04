Belgrano cerró la 9° fecha en la cima de la Primera Nacional

Los equipos que peleaban la cima de la tabla no lograron sumar de a tres puntos en la jornada, lo que le permitió al "Pirata" asegurar el liderazgo.

En el Gigante de Alberdi, se vivió una locura el viernes con el triunfo por 2-1 del Celeste ante All Boys.

Belgrano logró este domingo cerrar la novena fecha de la Primera Nacional en la cima, dado que sus perseguidores no lograron sumar de a tres en la jornada, lo que le permitió al "Pirata" asegurar el liderazgo.

En el primer turno, Brown de Adrogué igualó sin goles con Nueva Chicago como visitante, al tiempo que Almirante Brown empató 1 a 1 con San Telmo y Brown de Puerto Madryn cayó por 1 a 0 en Mar del Plata ante Alvarado.

Además, Ferro empató 2 a 2 con Agropecuario de Carlos Casares, Deportivo Morón sufrió una dura derrota como local frente a Estudiantes de Buenos Aires y Deportivo Maipú se impuso por 3 a 1 sobre Defensores de Belgrano.

Por último, Deportivo Madryn y Ramón Santamarina de Tandil igualaron 1 a 1 y Temperley volvió a perder, esta vez contra Atlanta por 2 a 0, mientras que Independiente Rivadavia de Mendoza se medía esta noche con Tristán Suárez.

La fecha terminará este lunes con tres duelos: Deportivo Riestra - Atlético Güemes de Santiago del Estero (15:40); Mitre (SdE) - Instituto (19:05) y Quilmes - San Martín de Tucumán (21:10).

Las posiciones de la Primera Nacional hasta el momento son las siguientes: Belgrano, 22 puntos; Brown de Adrogué, 19; San Martín (T), 17; Guillermo Brown (PM), Instituto y Almirante Brown, 16; Chacarita y Deportivo Riestra, 14; Estudiantes (Río Cuarto), Chaco For Ever, Atlanta, Deportivo Madryn, Estudiantes de Buenos Aires y All Boys, 13; Defensores de Belgrano y Deportivo Maipú, 12; Nueva Chicago, 11; San Martín (SJ), Almagro, Quilmes, Gimnasia (J), Deportivo Morón, Agropecuario y Alvarado, 10; Sacachipas, Atlético Rafaela y Gimnasia (Mza), 9; Independiente Rivadavia, Flandria y Temperley, 8; Villa Dálmine, Ferro y San Telmo, 7; Santamarina y Tristán Suárez, 5; Atlético Güemes, 4; Mitre de Santiago del Estero, 3.

Belgrano lo dio vuelta

Cabe recordar que el viernes, en el marco de la novena fecha de la Primera Nacional, en el Gigante de Alberdi se vivió una locura con el triunfo por 2-1 del Celeste ante All Boys. El "Pirata" le ganó por 2 a 1 en un partidazo porque venía perdiendo por un tanto contra cero y logró revertir el resultado.

El empate vino a los 40 minutos del primer tiempo de la mano de Ibrahim Hessar. En tanto, tras el gol de Novaretti a un minuto del final, llegó el triunfo que permitió que obtuviera los puntos suficientes para quedar cerca de la punta.

Faltaba completar el resto de los partidos de la fecha, y el resultado de los externos benefició a "El Pirata" que finaliza el fin de semana en el primer puesto de la tabla de la Primera Nacional.

Fuente; NA

