Enorme victoria agónica de Belgrano que sigue mandando en la Primera Nacional

El "Pirata" le ganó por 2 a 1 a All Boys en un partidazo. Fue una fiesta en el Gigante de Alberdi tras el gol de Novaretti a un minuto del final.

Belgrano consiguió un agónico triunfo contra All Boys y se consolidó en la punta del torneo

Belgrano consiguió un agónico triunfo contra All Boys y se consolidó en la punta del torneo Foto: gentileza D.Roscop

Belgrano mostró juego y amor propio para obtener un triunfo memorable y afianzarse en la cima de la tabla de posiciones.

Por la novena fecha de la Primera Nacional, en el Gigante de Alberdi se vivió una locura con el triunfo por 2-1 del Celeste ante All Boys.

Muy buen primer tiempo hizo el elenco que conduce Guillermo Farré, con Maxi Comba como protagonista principal. El "Gaucho" fue un dolor de cabeza para All Boys. Por derecha, por izquierda, en velocidad, asistiendo, Comba estuvo intratable.

Belgrano tuvo varias ocasiones para abrir el marcador: los 11 minutos se la sacaron de la línea al cabezazo de Suavielles, a los 14' Miño hizo una jugada individual cuya definición se fue al lado del palo, a los 17' Comba y Miño gestaron una acción colectiva y el cabezazo de Vegetti fue contenido por el arquero visitante, a los 40' el remate de Zapelli, desde afuera del área, se fue por encima del travesaño, a los 44' Desabato volvió a atajar un mano a mano, está vez a Comba.

El Julio César Villagra era una fiesta, a la que sólo le falta el gol del Celeste. Pero el gol que llegó fue de All Boys.

A los 34 minutos del complemento Soria remató desde afuera del área y la pelota se desvió en Novaretti. Un golpe inesperado.

Si, Belgrano ya no era el equipo vertiginoso de la primera etapa, no llegaba con claridad al arco rival, y el elenco visitante había emparejado un poco el juego. Sin embargo no era merecido.

Y Farré hizo cambios para buscar el empate. Y el empate llegó a los 40' a través del recién ingresado Ibrahim Hessar.

Sin embargo, no se conformó. Fue por el triunfo. Con todo y por todos lados llenó de centros el área de All Boys.

Y a los 48 minutos se desató la fiesta esperada en Alberdi. Banderas, abrazos, cánticos, alaridos y más abrazos para celebrar el gol de Novaretti. El 2-1 llegó porque lo fue a buscar. Lo mereció y sigue en la cima de la tabla de posiciones.

Noticia relacionada