Instituto juega frente a Ferro por la octava fecha de la Primera Nacional

Una verdadera fiesta se apresta a vivir este lunes el socio de Instituto, que en gran número se apresta a copar el Monumental de Alta Córdoba para acompañar al equipo que la fecha pasada se impuso en Mendoza ante Independiente Rivadavia. El partido que se jugará ante Ferro desde las 19.10 y con televisación para todo el país corresponde a la octava fecha de una Primera Nacional liderada por Belgrano, que este domingo se impuso por la mínima ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Hasta el momento la campaña de "La Gloria" es buena: se mantiene octavo, con tres victorias y cuatro empates. Un nuevo triunfo le permitiría escalar posiciones y seguir alimentando el sueño de volver a la máxima división del fútbol argentino.

Al estadio Juan Domingo Perón sólo podrán ingresar asociados, por lo que este fin de semana hubo gran movimiento en la sede social, de personas que iniciaban el trámite o que buscaban poner su cuota societaria al día.

A la vez, desde el club informaron que “por gestiones de la Comisión Directiva ante el COSEDEPRO, el día lunes estará permitido el ingreso de instrumentos, banderas, tirantes y telones al estadio”.

Otros nueve partidos

Además del encuentro que se jugará en Córdoba, otros nueve partidos completarán la octava fecha de la Primera Nacional:

15 hs.: Brown (Adrogué) - Almagro;

15:05 hs.: Tristán Suárez - Quilmes (TyC Sports);

16 hs.: Estudiantes (Buenos Aires) - Temperley;

17 hs.: Atlanta - Flandria;

17:05 hs.: Defensores de Belgrano - Nueva Chicago (TyC Sports);

20 hs.: Atlético Rafaela - Deportivo Madryn y Agropecuario - Independiente Rivadavia;

20:30 hs.: Santamarina - Deportivo Morón;

21:10 hs.: San Martín (Tucumán) - Deportivo Maipú (Mendoza) (TyC Sports).

Tiene fecha libre Güemes (Santiago del Estero).

La fecha tuvo los siguientes resultados:

Domingo: Sacachispas 1 - Mitre (Santiago del Estero) 1, Chacarita 5 - Alvarado (Mar del Plata) 0, All Boys 1 - Deportivo Riestra 1, San Telmo 0 - Villa Dálmine 4, Brown (Puerto Madryn) 0 - Estudiantes (Río Cuarto) 1, Gimnasia (Mendoza) 0 - Belgrano 1; San Martín de San Juan 3 - Gimnasia (Jujuy) 0 y Chaco For Ever 0 - Almirante Brown 0.

Posiciones:

Belgrano, 19 puntos; Brown (PM), 16; Brown (A) y Almirante Brown, 15; San Martín (T), Riestra, 14; All Boys e Instituto, 13; Chaco For Ever y Estudiantes (RC), 12; Deportivo Madryn, Chacarita y Defensores de Belgrano, 11; San Martín (SJ) y Almagro, 10; Quilmes, Sacachispas, Estudiantes (BA), Nueva Chicago, Deportivo Maipú y Gimnasia (J), 9; Independiente Rivadavia, 8; Temperley, Atlanta, Morón, Rafaela, Dálmine y Alvarado, 7; Gimnasia (M), Agropecuario, Ferro y San Telmo, 6; Santamarina y Flandria, 5; Tristán Suárez y Güemes (SdE), 4; Mitre (SdE), 3.

