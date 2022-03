Vigo: "No acuerdo con el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura"

“En realidad no sabemos de qué parte del Ejecutivo proviene, porque con la división que existe, no lo escuché al presidente Fernández referirse a ese proyecto", señaló la senadora.

La legisladora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo (Córdoba Federal), anticipó este viernes que no está a favor del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que tratará el Senado de la Nación. También, planteó que no resulta claro si el proyecto lo impulsa el Ejecutivo nacional o un sector político del gobierno nacional.

“En realidad no sabemos de qué parte del Ejecutivo proviene ese proyecto porque con la división que existe, no lo escuché al presidente Fernández referirse a ese proyecto. Así que no se bien si es del Ejecutivo o es solamente un sector el que promueve esos cambios”, dijo.

“El tema del Consejo de la Magistratura está claramente enmarcado en la Constitución Nacional. Y en la iniciativa hay dos cuestiones que van a contramano de lo que la propia Constitución Nacional ha fijado. En primer lugar, no se puede soslayar la participación del Poder Judicial en el órgano para elegir a los jueces. La presidencia del organismo corresponde a la máxima autoridad del Poder Judicial. En Córdoba, y en la mayoría de las provincias, el Consejo de la Magistratura es presidido por el Tribunal Superior de Justicia”, agregó Vigo.

Por otra parte, indicó: “Además considero que plantea un gran desequilibrio en su composición y de la propia elección de los miembros, y por otro lado resulta discrecional. No incluye las academias nacionales de Derecho como las de Córdoba y Buenos Aires que impulsaron esta figura en la Constitución Nacional y trabajaron en las leyes de provincias en ese sentido”.

“En el caso de la representación legislativa, tampoco reconoce la segunda minoría. Nos parece que no está orientado a conformar un Consejo de la Magistratura como tiene que tener Argentina”.

En otro orden, la senadora cordobesa enfatizó su apoyo al proyecto de ley para la baja gradual de las retenciones agropecuarias a cuenta del impuesto a las Ganancias que presentarán los diputados del Bloque Córdoba Federal. “Si todo va bien, la iniciativa llegará al Senado. En ese sentido estamos trabajando con otros colegas para que se apruebe”.

Por último, Vigo anticipó que presentará el proyecto de ley de transferencia de jurisdicciones de Aysa, Edesur y Edenor del gobierno nacional a las jurisdicciones respectivas para que no sea todo el pueblo argentino “el que soporte las tarifas de agua y energía más baratas en el AMBA”.

“El acuerdo con el FMI, no es suficiente. Hace falta un plan y en ese marco leyes como las que venimos proponiendo desde Córdoba Federal como baja de retenciones, distribución equitativa de subsidios al servicio público de transporte de pasajeros. Estamos trabajando con senadores de distintas provincias y queremos sumar intendentes (de Córdoba, Río Cuarto, Rosario, etcétera) para escucharlos, porque son los que padecen la inequidad en materia de tarifas”, señaló.

La senadora Vigo realizó esas declaraciones en rueda de prensa tras participar en la mañana de este viernes en Río Cuarto de la ampliación de Apross por Vos, un programa destinado a brindar atención de salud a víctimas de violencia de género