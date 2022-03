La enorme banca de Guillermo Farré al pibe Zapelli

Belgrano es el puntero de la Primera Nacional, el equipo tiene pasajes de buen fútbol, hay jugadores de jerarquía que aparecen en momentos importantes y tiene un pibe que es un fuera de serie: Bruno Zapelli.

Sin embargo, el fin de semana pasado no tuvo una buena actuación en Chaco y en las redes sociales hubo cuestionamientos hacia el juvenil de tan sólo 19 años. Incluso hubo quienes pidieron que el técnico lo “hiciera descansar” un partido en el banco de suplentes.

Pero pasó todo lo contrario. Guillermo Farré lo volvió a poner de titular el jueves pasado ante San Telmo en el estadio Gigante de Alberdi y el pibe oriundo de Carlos Paz nuevamente mostró su talento. Previamente, el entrenador del “Pirata” tuvo charlas con el jugador, le dio confianza y le pidió que se siga “equivocando”.

“Espero que Bruno se convenza de que es muy importante para el equipo”

En una charla con La Nueva Mañana el DT confesó que esas charlas existieron y pidió a los hinchas del “Pirata” que valoren el talento que tienen jugando en su club.

“Bruno es un gran jugador, nos hace cosas distintas, nos sostiene la pelota en espacios reducidos. Junto con Mariano (Miño) son jugadores que son difíciles de encontrar. Entonces tenemos valorar e interpretar. Zapelli y Miño son los que más intentan y si yo no le respeto una equivocación, no me van a intentar más, y si no me intentan Zapelli o Miño quién me va a intentar. Yo le exijo a Zapelli que se equivoque, porque si se equivoca es porque intenta. Quiero que se equivoque una, dos o tres veces, porque cuando le salga bien, serán jugadas de riesgo. Hay que respetarlo más a Bruno y dejarlo tranquilo para que él pueda fluir con mayor naturalidad. Ante San Telmo hizo un gran partido y espero que se convenza de que es muy importante para mí y para el equipo.

Belgrano está puntero del torneo de la Primera Nacional con 16 unidades, producto de cinco triunfos, un empate y una derrota. El “Pirata” tiene 11 goles a favor y 6 en contra.

La equivocación como parte del crecimiento

Zapelli, sin dudas, es el talento más importante de la categoría. Tiene un fútbol exquisito. Sabe ocupar espacios como pocos en el ascenso y tiene un toque para los pases filtrados de un nivel importante. Cuando tenía 11 años se sumó a las divisiones inferiores de Villarreal de España. Estuvo dos años en el club europeo, pero se tuvo que volver a la Argentina, debido a una normativa de FIFA que regula la edad de los jugadores que emigran desde sus países. Al regresar al país tuvo propuestas de Boca, Rosario Central, Talleres y Belgrano. En Boca no le daban la pensión y entonces eligió el club de barrio Alberdi, donde está desde hace seis años. Incluso, cuando el “Pirata” descendió lo tentaron para buscar otro club, pero Zapelli se quedó en Belgrano y en el 2020 firmó su primer contrato. Hoy es un jugador importantísimo dentro de la estructura que propone Farré.

A propósito, el entrenador contó: “Con Bruno tuve charlas, es un chico muy lindo para poder ayudar. Bruno es un chico que hay que ayudar. Tiene 19 años y si vamos a la sociedad un chico de 19 años recién está saliendo de la secundaria para estudiar o irse a vivir solo, estar en la joda. Acá tenemos 30 mil personas que le pide cosas a un chico de 19 años. El pibe seguro se va a equivocar y hay que ayudarlo para que él sepa que la equivocación es parte del crecimiento. Entonces si nosotros lo frustramos porque le exigimos más de lo que uno pretende que puede dar, el chico no va a agarrar más la pelota. Yo, desde mi lugar de técnico, le doy la tranquilidad de que es muy importante para mí y para el equipo, y le doy la tranquilidad de que si la quiere perder toda la noche conmigo no pasará nada”.

- Me gustó esa reflexión sobre que es un pibe de 19 años y a esa edad la mayoría está en otra cosa. Vos que fuiste futbolista, ¿dónde estabas, qué hacías a esa edad?

- Con 19 años yo todavía estaba en inferiores, todavía no estaba preparado para jugar en Primera división, y jugaba en Central Córdoba (Rosario), un equipo que no tiene la exigencia que tiene Belgrano. Hoy están exigiendo a un chico de 19 años que no puede equivocarse. La equivocación es parte del crecimiento. Tiene que tomar decisiones con todo un entorno de 30 mil personas, por eso repito que Bruno conmigo se puede equivocar, porque significa que lo intenta. Para mí sería una frustración si no me intenta. Y eso es lo que le pido.

- ¿Cómo son esas charlas que tenés con él?

- Es un chico que sabemos sus condiciones. Todos se la ven a esas condiciones y sabemos que puede dar más. Estamos ilusionados de que él nos brinde cosas importantes. Le hablo de que la crítica, el cuestionamiento, el silbido son parte del sistema. Le digo que quiero que él lo empiece a asimilar como algo natural y que adentro de la cancha juega su partido, lo que pretende el técnico, lo que se pretende para el partido y que el entorno se deje de lado. Hay que convencerlo. Yo me di cuenta a los 20 y pico de años de jugar de una manera equilibrada más allá de que pase lo que pase afuera. A un chico de 19 años, por ahí, un silbido lo influye, una crítica en redes sociales lo afecta, una mala jugada, pero hay que concientizarlo de que esto es parte del sistema.

