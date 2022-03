Cornejo: Argentina necesita "grandes consensos" entre Gobierno y oposición

El senador radical y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo que Argentina necesita grandes consensos "sobre reformas fiscales, laborales e impositivas pro inversión".

Sin estos entendimientos, advierte Cornejo que el país no tendrá una "estabilidad de crecimiento de una década"

En una entrevista con Radio Mitre, el senador radical y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo que la Argentina necesita "grandes consensos" entre Gobierno y oposición "sobre reformas fiscales, laborales e impositivas pro inversión".

Asimismo, manifestó que "las crisis recurrentes de deuda que tiene Argentina" son motivadas por "los déficit recurrentes" del país.

"Esta negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es importante para no caer en default, pero no resuelve ningún problema", dijo Cornejo sobre el acuerdo para refinanciar la deuda contraída durante el macrismo.

Además, se preguntó qué hubiese pasado si la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) "decidía abstenerse o votar en contra" del acuerdo con el organismo de crédito con el que su propia gestión contrajo la deuda, para responderse: "El país el martes caía en default".

Cornejo advirtió que sin los entendimientos entre Gobierno y oposición, el país no tendrá una "estabilidad de crecimiento de una década".

Finalmente, consideró que "no se pueden explicar los fracasos de la Argentina por el crédito con el FMI por los únicos cuatro años que no gobernó el kirchnerismo de los últimos 18", en referencia a la gestión macrista de 2015 a 2019, aunque aclaró eso "no quiere decir que los cuatro años de Cambiemos hayan sido virtuosos".

