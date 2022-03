Gerardo Morales sobre Macri: "No me gustaría que volviera a ser presidente"

El gobernador de Jujuy y líder de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional, Gerardo Morales, aseguró que no le gustaría que Mauricio Macri volviera a ser presidente de la Argentina en 2023 y consideró que el PRO "cometió errores" cuando gobernó.

Morales concedió una entrevista telefónica a la agencia de noticias Télam desde Dubái, donde se encuentra para participar de una gira por Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita, junto a funcionarios del Gobierno nacional y mandatarios de las provincias del denominado Norte Grande.

Consultado sobre la posibilidad de que la oposición sume a más sectores políticos, en caso de arribar al Gobierno en 2023, Morales expresó: "Hay que hablar con sectores del Frente de Todos (FdT). No hay margen ya en la política para la irrupción de facciones antidemocráticas por izquierda o derecha".

Al preguntársele específicamente sobre el futuro político de Mauricio Macri, manifestó que no lo ve "con ambición presidencial", aunque reconoció que "todavía es un dirigente de peso del PRO" y líder de Juntos por el Cambio. "No me gustaría que volviera a ser presidente", deslizó Morales.

Y si bien validó a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como centrales para dirimir las internas de la coalición, afirmó que "el próximo presidente debe ser radical".

Respecto del "rol menor" del radicalismo en la alianza Cambiemos durante el gobierno de Macri, Morales aludió a responsabilidades propia del centenario partido: "El PRO obviamente marcaba la cancha y avanzaba y en todo caso los que teníamos que reaccionar éramos nosotros. Pero han cambiado las cosas. Ellos cometieron errores en el gobierno".

Finalmente, sobre el quiebre del bloque que en la Cámara de Diputados protagonizaron Martín Lousteau y Rodrigo De Loredo, entre otros ediles radicales, Morales bajó el tenor de la polémica: "Estamos trabajando para la reunificación del bloque. Se van agotando los tiempos y espero que en las próximas semanas terminemos de resolver eso. La división en Diputados debilita a la UCR".

Fuente: Télam

