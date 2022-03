El presidente Fassi y el conductor del nuevo timón en Talleres

El plan Hoyos fue un fracaso en Talleres. Luego de quedar a un penal de levantar la Copa Argentina en la final, la salida del DT Alexander Medina dejó un vacío deportivo y general que no parece subsanarse rápidamente. Lo que parecía un parche terminó desembocando en una avería hoy difícil de reparar, lo que pone por primera vez al presidente Andrés Fassi en el centro de las críticas de parte de los hinchas, por subestimar la situación y no prever un plan de contingencia alterno a la partida del “Cacique”. Y lo paga en la cancha y en la tabla.

¿Y ahora, quién será el nuevo DT de Talleres? Un repaso general a los nombres en danza invita a diferenciar tanto perfiles como personalidades, que muchos distan de los que utilizó Fassi en sus primeros años del proyecto. Hoyos encajaba en parte pero los mismos resultados lo terminaron alejando, interrumpiendo por primera vez desde su desembarco en barrio Jardín en 2014, un proceso de un DT designado.

¿Quiénes suenan? Hay un surtido tan diverso como complejo. Por ejemplo, la presencia de un Gabriel Heinze presume una convivencia álgida entre dos personas de carácter fuerte. Lo sondeó a principio de año pero es un hombre acostumbrado a armar los equipos y no a remendar una temporada en marcha. Lo hizo en Vélez y en Argentinos, con buen resultado.

¿El favorito? Según indican es Hernán Crespo. Aunque al igual que Heinze, el ex delantero de River, Parma y Selección Argentina apuntaría a no continuar un proceso sino a tomar las riendas de cero. Además fue vinculado con River Plate como potencial sucesor de Marcelo Gallardo cuando este apueste al salto europeo. Por eso no sería sencillo convencerlo para venir a Córdoba. En su vitrina cuenta con la obtención de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, club que tiene las mismas bases y objetivos que Talleres en cuanto a la formación y la necesidad de potenciar valores para ser exportados. Hubo versiones que indicaron la presencia del ex defensor de Vélez y ayudante de campo de Crespo, Sebastián Domínguez, visitando el predio “Amadeo Nuccetelli”, pero nadie se animó a confirmarlo.

Un nombre que apareció con fuerzas fue el de Santiago Solari, recientemente desvinculado de América de México pero con extenso recorrido en clubes de fuste como Real Madrid y Atlético de Madrid. Fue desvinculado del América, su nombre seduce y el “indiecito” conoce sus referencias, teniendo en cuenta la experiencia de Fassi en el fútbol “Azteca”. Se habla que ya hubo contactos pero de concreto, por ahora nada.

Cambiando el panorama y la vara, hay otros apellidos que reafirman la vocación institucional de buscar un perfil bajo y silencioso, con hambre de gloria y que se ajuste a las pretensiones de Fassi. Pablo “Cholo” Guiñazú es un ídolo de la hinchada pero su única experiencia como DT en Atlético de Tucumán no fue provechosa. Al menos le daría espaldas con el hincha, pero no garantías para enderezar el timón en el torneo. Mauricio Caranta también suena más a una apuesta que a una certeza para este delicado momento. ¿Gustavo Coleoni? No figura entre las preferencias más allá de que conoce la idiosincrasia de Talleres. ¿Luis Zubeldía? Prefiere dirigir en el exterior.

¿Aceptaría por ejemplo un Crespo o Heinze las recomendaciones institucionales de Fassi? Generalmente tiene influencia no en la formación pero sí en recordar las prioridades del proceso. ¿Llamará el presidente a un DT con más popularidad y perfil alto que su figura como dirigente? Suena raro…

Hoyos y la encrucijada

No fue fácil descifrar la designación de Hoyos pero los resultados quedaron a la vista: dos puntos de 18 posibles y apenas un gol convertido en seis partidos. Pero a nadie sorprendió: la conformación del plantel fue tardía, la llegada del DT fue casi en dos semanas ya de pretemporada y sin muchos conocimientos. El perfil de formador lo trae pero no tuvo tiempo ni margen para desarrollar su impronta: la vara con el “cacique” quedó muy alta, el equipo nunca brindó respuestas futbolísticas ni anímicas.

Con este panorama, ¿qué estilo de técnico buscará Fassi para Talleres? Algo ya sabemos: no le gustan los mediáticos ni los verborrágicos. Los prefiere de perfil bajo y trabajador pero que no eleven demasiado su ego o sus declaraciones polémicas. Ahí ya comenzarían los cortocircuitos.

A decir verdad, al “Cacique” Medina casi nadie lo conocía cuando vino a barrio Jardín. Muchos tuvieron que apelar a google para conocer sus pergaminos y llegó con más desconfianza que con certezas. En dos años y medios edificó un proceso exitoso en el que solo le faltó coronar un título pero ganó en todos los otros objetivos que prioriza Fassi: ventas al exterior en dólares y protagonismo con recursos propios y sin demasiadas variantes, con la premisa de valorizar juveniles y posicionarlos en el mercado.

Con Fran Kudelka buscó achicar el margen de error y tuvo éxito: dos ascensos, idilio con el hincha y clasificación a la fase primaria de la Libertadores. Con Juan Pablo Vojvoda la apuesta fue un hombre sensato y medido (de otro perfil al de Kudelka) donde pasó una ronda del máximo torneo continental, quedando a las puertas de la fase de grupos, pero no llegó a convencer para una renovación. Con el “Cacique” la vara quedó muy alta y por eso Javier Gandolfi, asistente, interino y bombero de turno, será apenas el remiendo de un equipo herido hasta que llegue el nuevo conductor. Mientras tanto las ilusiones cambiaron de tono. Y en eso, el máximo responsable, guste o no, es Fassi.

Gandolfi, el bombero de turno en Talleres

A pesar de su escasa experiencia como técnico, Javier Gandolfi cumplió con lo encomendado por la dirigencia. Eso marca a su vez la improvisación en la estructura luego de la salida de Ángel Hoyos: en Salta fue el entrenador de arqueros Gustavo “Mono” Irusta firmó la planilla oficial de Copa Argentina ya que el ex defensor aún no terminó el curso de DT habilitante. Es decir, con menos de dos meses de proceso saltó a dar indicaciones ante Güemes y estará también ante Godoy Cruz por Liga Profesional, hasta la designación del sucesor de Hoyos. Desde la dirigencia se encargaron de confirmar que no continuará.

“Cobija” se sumó al cuerpo técnico de Hoyos como asistente en enero, con la intención del presidente Andrés Fassi de que sume experiencia en manejo de grupo para formarlo como DT en el futuro dentro de la estructura del club. Su retiro de la actividad fue en junio 2021 con 40 años, luego de una extensa carrera en México, un título internacional (Copa Sudamericana con Arsenal de Sarandí, en 2007), además de haber sido formado en inferiores de River. En Talleres tuvo dos etapas, la última duró casi seis años, donde fue referente y voz cantante en el vestuario junto a Pablo “Cholo” Guiñazú y Mauricio Caranta. Por el momento, el bombero de turno y el interinato es del riñón de Fassi y del proceso.



