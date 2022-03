Autovía ruta 5: “Desconocen nuestros derechos de defensores ambientales”

La Asamblea de Paravachasca continúa el acampe a la vera de la Ruta 5. La orden de desalojo aún no se ejecutó y esperan decisiones judiciales.

Vecinos y vecinas de la Asamblea Paravachasca continúan sosteniendo el acampe para impedir el inicio de la obra de la Autovía que unirá Alta Gracia y Villa Ciudad de América. En la tarde del lunes, el fiscal Diego Fernández había expedido una orden de desalojo que aún no se ejecutó.

“Parece que el juez Claudio Lasso no estaba notificado de la copia del amparo que presentamos el sábado. Resulta que ese amparo nunca llegó al fiscal Diego Fernández por lo cual no estaba enterado que habíamos presentado la fundamentación de nuestro accionar”, explicó una de las integrantes de la asamblea, Alejandra Perisset, a La Nueva Mañana.

Esta situación explicaría la demora en la concreción de la orden de desalojo emitida por el fiscal en la tarde del lunes. Al respecto, detalló: “Hay una acción de amparo colectiva vigente presentada y todavía no está resuelta, razón por la que creemos que esta obra es ilegal. El fiscal tiene que leer de que se trata el amparo colectivo y tiene que saber que este amparo no tiene sentencia, no se expidió la justicia y sin embargo acá se llevo adelante esta obra, que es totalmente ilegal”.

Por su parte, otra de las integrantes de la asamblea, Camila Liberal, detalló que la orden de desalojo “desconoce los derechos concretos y de derecho de fondo que dan lugar a nuestra presencia acá como defensores ambientales. Estamos exigiendo y garantizando un marco de legalidad que deberían estar garantizando los funcionarios públicos y las autoridades”.

En estos momentos, la Asamblea Paravachasca continúa deliberando junto a funcionarios para detener la orden de desalojo y continuar con el acampe.

“Hay una desinformación ambiental de quienes ocupan cargos públicos. Esto supera las cuestiones privadas por que estamos hablando de un bien público y esto nos habilita a estar parados acá defendiendo a este espacio. Buscamos continuar el acampe de manera indeterminada hasta que se garantice el no avance sobre las medidas no ilegales de la obra”, aseguraron.

