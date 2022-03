“Subió la matrícula de alumnos con discapacidad en escuelas de nivel general”

EDUCACIÓN

La inclusión de las personas con discapacidad no es exclusiva del ámbito educativo o del Gobierno, en sus distintos estamentos, sino que es un movimiento social que compromete a todos y todas.

En el ámbito escolar, el proceso de transformación fue dándose en forma paulatina y sostenida. Pero la pandemia afectó y mucho. El objetivo hoy es asegurar la presencialidad plena de toda la comunidad educativa, incluyendo a los y las estudiantes con alguna discapacidad, que se vieron afectados en los últimos dos años.

Al respecto, LA NUEVA MAÑANA dialogó con la directora general de Educación Especial que depende del Ministerio de Educación de la Provincia, Alicia Bonetto, sobre los desafíos que se abren en torno al ciclo lectivo 2022.

“Hace muchos años, teníamos a los estudiantes con discapacidad solo en escuelas especiales, pero luego de que Argentina adhiriera a la Convención sobre los derechos de la discapacidad en 2008, y por lo dispuesto en la Ley de Educación N° 26.206, la educación en el país sentó un precedente sobre el principio de inclusión.

Esto provocó una transformación en la estructura del sistema educativo: las escuelas especiales fueron abiertas en su endogamia y se dio el movimiento de integración de los y las alumnas con discapacidad al sistema general”, explicó Bonetto.

Alicia Bonetto: "La dificultad de bancos no puede existir, de hecho los alumnos con discapacidad tienen prioridad".

“Es así que en los últimos años, viene disminuyendo la matrícula en las escuelas especiales para que esos estudiantes sean integrados a las escuelas de nivel general. Este objetivo se logró realizando muchas transformaciones, como en los perfiles docentes, porque a los alumnos y alumnas con discapacidad hay que acompañarlos, y se deben crear condiciones especiales en el ámbito escolar para facilitar su proceso de aprendizaje. En ese marco, este año con el Instituto Superior de Grado del Ministerio se ha dictado una capacitación específica para docentes de apoyo de inclusión”, comentó.

El Covid y los desafíos de la pospandemia

La pospandemia y la presencialidad plena que marca el ciclo lectivo 2022 crearon en el área Educación Especial todo un desafío. “Los objetivos que tenemos este año son los mismos que se plantearon para todo el sistema educativo desde el Ministerio: revertir la desvinculación de muchos estudiantes que en pandemia tuvieron un corte con el vínculo pedagógico. En este caso, teníamos niños y niñas con estado de salud delicado. Por eso nos focalizamos en estrategias y recursos para acercarlos a la escuela, sobre todo a aquellos que presentan problemas de salud, a fin de que retomen y mejoren los procesos de aprendizaje y desarrollen sus mejores posibilidades”, comentó la directora.

En búsqueda de un banco

Romina Zajdilk, de la fundación por la Inclusión Plena, destacó sin embargo las dificultades que muchas veces se dan para poder conseguir un banco en las escuelas del sistema general.

“La principal necesidad que se tiene hoy, teniendo en cuenta la época del año, es la inclusión escolar, considerando que hay muchos chicos y chicas con discapacidad que no están aún escolarizados al día de la fecha. Esa es una gran barrera actitudinal”, indicó a La Nueva Mañana.

Bonetto coincidió en que ningún niño o niña con discapacidad puede quedar fuera del sistema educativo provincial.

“Muchos padres cuando vamos a las escuelas y matriculamos a nuestros hijos, al momento de decir que tiene una discapacidad o un CUD (Certificado Único de Discapacidad), se presenta la barrera, la excusa o el rechazo, al señalar que no se lo recibe por no estar la institución preparada o nos dicen que no tienen más cupo para estudiantes con discapacidad”, relató. En su caso personal, su hijo tiene un trastorno de espectro autista (TEA) y hubo un año en que no pudo escolarizarse, por lo que debió acudir a la Justicia.

“Hay que aclarar que la inclusión verdadera no es solamente abrirle las puertas en los colegios sino que puedan mantener ese banco. Aceptar las diferencias, valorarlas, respetarlas y celebrarlas como parte normal y esencial de la vida”, subrayó.

Al respecto, Bonetto coincidió en que ningún niño o niña con discapacidad puede quedar fuera del sistema educativo provincial. “Si bien el proceso es complejo y no es tan simple, debe incluir a todos en el nivel inicial, primario o medio. Y a aquellos estudiantes que por su singularidad así lo requieran, podrán cursar en escuelas especiales, que forman parte del sistema educativo general”, aclaró.

“A veces, algunas escuelas privadas se reservan ciertos derechos pero no hay limitaciones para que los y las chicas puedan ingresar. La dificultad de bancos no puede existir, de hecho los alumnos con discapacidad tienen prioridad. Lo que a veces sucede es que se le solicita a los padres saber las condiciones de sus hijos para analizar si se puede responder a los requerimientos del niño, en especial para contar con equipos docentes que puedan acompañarlo y asistentes personales. Aun así, no debe haber excusas para no escolarizarlos, tanto sea en una escuela pública o especial”, reiteró Bonetto.

“Mi Escuela Incluye”: un proyecto que nació en el interior y quiere extenderse en la provincia

La fundación por la Inclusión Plena que preside Romina Zajdilk presentó en noviembre pasado ante el Ministerio de Educación de la Provincia, un proyecto llamado “Mi Escuela Incluye” que el año pasado ya tuvo su experiencia piloto en tres establecimientos educativos de Alta Gracia.

“La iniciativa es que se coloquen pictogramas en todas las escuelas provinciales y estamos a la espera de que sea aprobada; queremos que la Municipalidad de Córdoba y otros municipios puedan aplicarlo trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación de la Provincia”, comentó Zajdilk.

“Colocar pictogramas no convierte a la escuela en inclusiva pero es un avance. Por ejemplo, las personas con autismo requieren de estos apoyos visuales para poder acceder a la información y entender más su ámbito. Siempre una imagen es más comprensiva que una palabra escrita. Son señales que nos favorecen a todos”, afirmó.

Algo similar realizará la fundación el próximo 2 de abril en el que se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. En continuidad con lo que se inició el año pasado, llevarán adelante el proyecto “Mi Ciudad Incluye”, el cual consiste colocar pictogramas en las vidrieras de los comercios que permita una mayor comunicación con las personas con discapacidades. “En el 2021, más de 13 ciudades nos acompañaron y la idea es sumar más localidades”, expresó Romina.

“Hay muchas cosas por hacer, como la identificación para la posterior eliminación de todas barreras arquitectónicas, físicas, actitudinales, institucionales, culturales, sensoriales, comunicacionales en todas las ciudades. Eso es esencial para poder apuntar a convertir la sociedad en una más inclusiva. Queremos comprometer al Estado, sea del partido que sea, para que esto sea una realidad. Sabemos que es imposible que un espacio, ya sea público o privado, sea libre de barreras. Las barreras las tenemos todos en nuestros hogares o instituciones. Por eso es necesario abrir los ojos para identificarlas y luego ir eliminándolas”, afirmó.

