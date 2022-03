Negri: "JxC no quiere el default y haremos esfuerzos para votar unidos"

"No coincidimos en nada en este programa de gobierno que manda Guzmán. Sólo votaremos el refinanciamiento", aclaró Negri

El presidente del bloque de la UCR y extitular del interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados, Mario Negri, remarcó este lunes que esa coalición parlamentaria "no quiere el default" y que sus integrantes harán "grandes esfuerzos para votar unidos" el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"No coincidimos en nada en este programa de gobierno que manda (el ministro de Economía, Martín) Guzmán. Sólo votaremos el refinanciamiento", aclaró el legislador, en declaraciones periodísticas, tras el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas.

El legislador se preguntó: "¿Cuál es la razón para que nosotros votemos que la inflación será del 40% y que la emisión bajará al 1%?". A lo cual respondió: "No tenemos ninguna certeza. Es el mismo ministro que decía que la inflación era del 33% cuando fue del 50%".

"Financiamiento sí, porque ayudamos al país. Sin acuerdo con el Fondo los problemas serían peores. Pero acá están queriendo arrastrar al Congreso a un co-gobierno", aclaró.

Para Negri, "está claro que con default vamos a estar peor de lo que estamos. Pero el acuerdo es necesario aunque no es suficiente".

"Mensaje para el Gobierno: nuestra responsabilidad no es ingenuidad. Si no aceptan cambios a la ley nosotros definiremos una estrategia; por eso le digo al Frente de Todos: este país no está para la joda", expresó.

Fuente: Télam