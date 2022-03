¿Cuántas mujeres, lesbianas, travestis y trans hay en tu escenario?

“Yo muevo los equipos” o “Yo subo las escaleras” son algunas de las frases que escuchan bastante seguido mujeres, lesbianas, no binaries, trans y travestis que forman parte del área técnica de diferentes espectáculos.

“El factor común es cierto grado de hostilidad, está muy presente esto de la competencia, de ponerte a prueba, hay resistencia. A ver qué podes o no dejarte hacer determinadas tareas que tiene que ver con la fuerza, como si no te vieran capaz”, cuenta a La Nueva Mañana, Guada Guerrini. Ella es una de las integrantes de la Red Temid, que reúne a más de 50 personas sonidistas, iluminadoras, maquilladoras, vestuaristas y escenógrafas.

Primero se reunieron para pensar sus tareas laborales en el escenario local y de allí surgieron dos propuestas: una bolsa de trabajo y una tabla de honorarios. “Las áreas técnicas en general son terrenos de varones y cómo es difícil la inserción si una recibía un trabajo y no lo podía realizar, nos recomendábamos entre nosotras. Además, la tabla de honorarios la actualizamos dos veces al año”.

Sobre la situación en Córdoba, detalla que en las salas “oficiales” hay pocas técnicas y es desigual el cupo. Aunque si se observa más presencia de mujeres, lesbianas y trans en roles históricos como maquilladoras o vestuaristas. Pero, en este punto, Guerrini especifica que también son los roles más invisibilizados cuándo la obra o el espectáculo se difunde.

“Desde hace varios años, venimos trabajando arduamente para ser parte desde el inicio de los procesos creativos ya que, en muchos casos, esas instancias participativas estaban acotadas a la etapa final de la producción o al momento previo al estreno de una obra”, dicen en un comunicado publicado en 2021.

Para seguir formando, nace una “Escuela de Tecnicxs”

A partir de estas demandas, nace esta propuesta que reúne en el equipo a la productora GRL PWR y al Centro Cultural España Córdoba. Es la primera “Escuela de Técnicxs” destinada a personas no binarias, trans, travestis, lesbianas, mujeres y público en general.

El objetivo es brindar una capacitación intensiva en recursos técnicos para la música en vivo y aportar en la formación de profesionales. Respecto a la propuesta, consiste en cursos de formación técnica gratuitas certificadas en sonido, iluminación y stage/producción técnica. El cursado inicia el 12 de abril al 5 de julio, presencial y las inscripciones están abiertas.

Las y los participantes podrán insertarse en el mercado laboral a través de prácticas profesionales que culminarán la formación: “Si el sistema o el ámbito es difícil y tiene resistencia, nos preguntamos qué podemos hacer para modificar esto y así surgió de hacer las capacitaciones. La idea es que esas prácticas se hagan en esos lugares para ir abriendo esos caminos y esas redes”.

La integrante de la Red Temid dice claramente que las expectativas son ocupar espacios: “Está bueno no segregarnos y que realmente sea más equitativo y diverso los espacios de trabajo. Que no haya situaciones violentas. De antemano sabemos que resistencia podemos encontrar en cada sala, no para dejar ir, porque queremos ocupar los espacios, pero si queremos cambiar algo esta bueno estar ahí. Sí nos comunicamos para cuidarnos entre nosotras, como sucede en todas las redes feministas”, finaliza.