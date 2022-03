Bi Chin, un oráculo escéptico anclado en la poesía

Especial para La Nueva Mañana

Llegó a mis manos un libro peculiar. Es un poemario. ¿Es un poemario? Más bien es un oráculo. ¿Es solo un oráculo? Por lo visto es un libro que no permite una etiqueta concluyente. Paso a describir. Esta obra titulada “Bi Chin. Oráculo escéptico” del prolífico escritor cordobés Ramiro Pros tiene su costado lúdico: para internarse en su lectura hay que jugar. Claro que podría leerse de corrido nomás, pero eso sería desdeñar el espíritu que pretende su autor. No hay que olvidarse que se trata de un oráculo y como tal así debe ser tomado en cuenta. ¡Si hasta trae un dado para que el azar guíe nuestros pasos! Ahora bien, el libro consta de dos partes: Los 36 perielementos del Bi Chin, que en rigor son 26 poemas que dictarán la suerte a ser interpretada por quien la lea. 36 textos poéticos que están numerados según la lógica del Bi Chin, una suma de posibilidades que surgen a partir de tirar dos veces el dado. La otra parte del libro es la que se titula “Advertencias al costado”, una suerte de prólogo armado por textos breves que dan contexto y explican la filosofía Bi Chin. La primera advertencia ya nos dictamina que: “Se advierte que ya se advirtió que las advertencias deben ser olvidadas. No olvidar esto”.

Dicho lo anterior, me propongo entrar en tema, tirar el dado y ver qué pasa. Claro que primero lo primero: Tengo que hacer una pregunta. Pienso: ¿debo hacer una pregunta que pueda arrojar pistas sobre los grandes temas de la actualidad (pandemia, guerras, grietas políticas, quién ganará el próximo Mundial, etc…) o debo ir por el lado de las preocupaciones de corte personal? No puedo decidirme. Pero la respuesta está a la mano. Tengo que tirar el dado y ver qué me propone el Bi Chin.

Lo arrojo. El primer número que sale es el 4. Vuelvo a tirar: 3. Tengo mi fórmula: (4+3) Perielemento 21. Flecha (tierra suspendida). El poema me dice: “Sale la flecha y lo que quiere es seguir sin chocar. / Gastarse en el camino paulatinamente como si fuera posible. / Y aunque no lo es tampoco se equivoca. / Cuando la tierra se suspende aspira al largo aliento”. Quedo sin palabras. Hay en el texto pistas concretas, el asunto es saberlas interpretar. Me dice que la flecha no quiere chocar. No quiere una respuesta por sí o por no. Solo quiere ser pregunta y de esa manera no me voy a equivocar. Entonces no tengo que elegir entre ninguna de estas dos opciones que me propuse. Debo ir por otro camino. Pero ¿qué camino tengo que tomar? Claramente para saberlo tengo que tirar otra vez los dados.

Tiro dos veces: (6+1). Busco en el libro. Encuentro: “Ojo. (fuego alumbrado)” y me suelta la siguiente respuesta: “Ojo seco no funciona. / La realidad está frente a él igual de seca. / Nada se interpone porque nada se mueve. / Cuando el fuego se alumbra pide mediadores”.

Me dice que la respuesta está frente a mí, para lograr el alumbramiento necesito un mediador. Entonces me doy cuenta que frente a mí tengo el libro del Bi Chin y es el mediador al que estoy recurriendo justamente. El Bi Chin me dice que él es el mediador, el que puede darme la respuesta que busco que no es otra cosa que el gran interrogante entre todos los interrogantes. Cada vez me comprometo más con esta filosofía ancestral para escépticos. Reviso las advertencias al costado. Leo: “Un oráculo escéptico implica el valor de hablar desde la irresponsabilidad”, luego agrega “Hablamos de un juego, y por lo tanto compromete nuestra vapuleada integridad. Tomamos distancia de los otros juegos, los del poder, los que tienen en común razón y religión. Se trata de uno más sencillo: de vida o muerte”. Esto se vuelve más intenso. Decido volver a tirar los dados: (2+6). Perielemento 12. “Leyenda (nombre quemado)”. Leo el poema oráculo: “De todo hacer algo. / De algo hacer todo. / Es el plan de la leyenda. / Cuando el nombre se quema se confunden los tamaños”. Me doy cuenta que tengo que ver el panorama general y buscar lo que siempre estuvo frente a mí. Reviso nuevamente las advertencias al costado. En el penúltimo párrafo está, finalmente, la pregunta que estaba buscando: “¿Habrá una repercusión adversa, entusiasta o indiferente?”. Entonces, ya con la primera certeza de este periplo poético lanzo los dados por última vez: (2+2). Perielemento 8. “Charla (nombre nombrado)”. Leo y de que resuene su respuesta: “Ha sido larga la charla. / Y siempre puede ser más larga. / Por momentos el combustible del diálogo no emite desperdicios. / Levanta sospechas que no logre agotarse. / Cuando el nombre se nombra se estira como goma.”

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]