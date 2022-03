Vuelta a clases con cambios, posible acuerdo salarial y temas pendientes

El pasado 2 de marzo marcó el inicio del ciclo lectivo 2022 en el país, en modalidad presencial para todos los niveles obligatorios. Tras la cursada virtual de 2020 y la bimodal con burbujas en 2021, el desafío pasa por traducir esas experiencias en dispositivos que devengan en más y mejores aprendizajes.

Son 12,8 millones los estudiantes de 22 provincias que ese día volvieron a la presencialidad plena; mendocinos y porteños ya lo habían hecho el 21 de febrero. Los esperan 953.275 docentes de 75.439 escuelas, el 76,6% de ges- tión estatal y el resto de gestión privada en su mayoría subsidiadas por el Estado. La Universidad Pedagógica Nacional relevó que de esos casi 13 millones de estudiantes, 1.807.986 son de nivel inicial, 4.859.105, de nivel primario; y 3.904.519, de nivel secundario. Pese a la obligatoriedad educativa, muchos pequeños no cursan jardín de infantes, y casi un millón de pibes “se pierde” de la primaria a la secundaria. Ni hablar del desgranamiento entre el primer año de educación media y quienes efectivamente egresan, y de los miles de jóvenes que no tienen chance de acceder a la educación superior.

Por otro lado, el acuerdo Nación-gremios -no trasladable a las provincias- entraña un marco general de cierta tranquilidad y apuntala la regularidad del ciclo escolar, que sin embargo no alcanzará los 190 días anunciados por el presidente Alberto Fernández.

Como antes, pero distinto

Este 2 de marzo iniciaron clases unos 830.000 estudiantes cordobeses de los niveles obligatorios, el 4 de abril arranca el nivel Superior. La meta provincial es garantizar continuidad de la presencialidad en un contexto aún pandémico, algo que posible solo porque el 70% de niños y adolescentes cordobeses está vacunado, y el porcentaje va en aumento. Ya sin burbujas, Educación difundió que que “las claves para un entorno seguro son la vacunación, el buen uso del barbijo, la higiene de manos y disponer de espacios limpios y ventilados”. Condiciones que no todos los establecimientos escolares pueden garantizar.

En las escuelas cordobesas no se exigirá pase sanitario, y toda persona que ingrese al establecimiento debe, por regla, no estar infectada de Covid-19. Ante un caso sospechoso se proveerá un barbijo tricapa y se aislará en un espacio físico adecuado y ventilado, hasta la llegada de padres o tutores.

Entre otras medidas, habrá dispensas para estudiantes que sean pacientes de riesgo o convivan con uno; volverán las formaciones de ingreso y egreso, actos escolares y salidas educativas; y la toma de temperatura al ingreso será apenas un recuerdo. Como era de suponer, la aplicación de una cuarta dosis a docentes está a la vuelta de la esquina.

Novedades educativas

En lo estrictamente pedagógico, este ciclo lectivo marca al menos tres novedades salientes, que pasaron bastante desapercibidas. Una es el agregado de una hora diaria de cursado para primero, segundo y tercer grado; dos días a la semana se dictará Inglés y en los restantes tres, Matemáticas y Lengua. “Se empieza a agregar una hora más para reforzar el inglés, la matemática y la lengua (...) hoy la alfabetización significa también saber un idioma”, dijo el gobernador Juan Schiaretti al abrir el ciclo escolar en Tránsito, y señaló que el Gobierno de la Provincia está construyendo 100 escuelas. De ellas, 41 serán PROA, el programa “estrella” provincial, que sin embargo presenta atrasos importantes en los edificios de La Falda, Alta Gracia y no solo. El ministro de Educación Walter Grahovac bregó en el mismo acto por “retomar una modalidad de trabajo conocida y sumarle lo que hemos aprendido en la pandemia”, y dijo que “estas escuelas ProA son el lugar ideal para eso, porque conjugan los progresos tecnológicos cientícos con nuestra tradición de escuela”.

El ministro de Educación, Walter Grahovac, llamó a “retomar una modalidad de trabajo conocida y sumarle lo que hemos aprendido en la pandemia”. (Foto: Gobierno de Córdoba)

En una línea similar, a nivel municipal el intendente Martín Llaryora destacó el Programa PIENSA, “un plan revolucionario en materia educativa, pues prepara a nuestros niños desde la temprana edad en la vinculación con la informática, programación, idiomas, conectividad, ciencias, robótica y artes”. En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, que se realizó el 1 en una escuela de zona sur, Llaryora repasó adquisiciones informáticas y anunció la construcción de 51 aulas en lo que le resta de mandato.

A nivel provincial, otra novedad pasa por el establecimiento de tres programas orientadores de la propuesta curricular pedagógica para el bienio 2022-2023: Leer y escribir el mundo desde las escuelas de Córdoba; Pensar y contar Matemática; y Leer, escribir y pensar en la cultura digital.

La tercera es la puesta en marcha de ocho nuevas escuelas de nivel secundario con formación profesional ubicadas en Capital, Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano, Alta Gracia y El Brete, integradas al PROA y orientadas a “áreas estratégicas para el desarrollo científico–tecnológico de la región y mejorar las oportunidades laborales de las y los jóvenes cordobeses”.



Todo, atravesado por el desafío de aminorar los daños que la pandemia infligió en los procesos de aprendizaje, y lograr la revinculación de los miles de estudiantes que quedaron fuera del sistema.

Sin conflicto a la vista, algunos temas pendientes

Con el 99% de las escuelas en condiciones edilicias, de acuerdo a la información oficial, no hay hipótesis de conflicto en la relación Provincia-Uepc y se avizora un acuerdo salarial que no pasaría de marzo. El gremio pide un 60% de incremento anual que permita recuperar unos puntos perdidos el año pasado y empatar la inflación proyectada para 2022, la Provincia ofreció un 30% para el primer semestre en tres escalones y un aumento del Fonid. “Está más o menos en consonancia con lo que nosotros veníamos aspirando en la negociación”, subrayó Zulema Miretti, secretaria general adjunta de Uepc. El gremio ya está desarrollando asambleas escolares que no impactan de modo signicativo en el dictado de clases, al tiempo que en las escuelas se multiplican otros reclamos, vinculados a la cobertura de horas y cargos. Para muestra, basta un botón: solo en una escuela de Punilla hay 30 espacios curriculares sin docente designado, y se están desarrollando actos públicos aún con el ciclo escolar iniciado. Mientras las horas y cargos se van cubriendo lentamente, muchos directivos hacen malabares.

Zulema Miretti, secretaria general adjunta de Uepc. (Foto: Diario Sindical)

Otro gran asunto pendiente es la conectividad. Pese a que desde hace unos tres años se publicita que todas las escuelas tienen Internet, la realidad es otra. El propio gobernador lo sabe, y no en vano creó la Agencia de Conectividad, cuyo objeto excede a las escuelas; en Tránsito anunció que “el acceso a Internet estará al alcance de nuestros niños”. Hoy por hoy acceder a la web es un recurso pedagógico muy necesario en todos los niveles y directamente indispensable en Superior, que cursará en formato bimodal. “Córdoba debe tener Internet de velocidad adecuada y de bajo costo”, sentenció Schiaretti.

Otras deudas pendientes ya fueron saldadas, algo tardíamente. El tradicional delay en la habilitación del Boleto Educativo Gratuito, una política pública que nadie discute, y el retorno de las frecuencias de transporte urbano e interurbanos, un servicio público que muchos dolores de cabeza trajo en el semestre pasado, se cuentan entre ellas.

Mientras tanto, los docentes del pro-grama Jornada Extendida siguen reclamando la titularización de sus horas y una equiparación salarial con otros colegas que ostentan cargos y cobran el doble, con similar carga horaria; también percibir el Fonid y que las horas dejen de caer los 31 de diciembre de cada año. Quizás, se esperanzan, la anunciada extensión horaria en el primer ciclo del mismo nivel sea la oportunidad para regularizar esa situación de larga data.

Otro punto del debe es revertir algunos malos resultados en las recientes pruebas de evaluación. A eso se refirió en Tránsito el ministro Walter Grahovac, quien justificó los tres proyectos para el bienio próximo en la necesidad de “volver a poner a Córdoba en el lugar de ser una de las jurisdicciones que mejores resultados obtiene en las evaluaciones nacionales”. Desde la oposición, la docente y legisladora Luciana Echevarría acusó “años de desinversión educativa” y criticó “escuelas caídas a pedazos, docentes mal pagos y falta de inversión”.

“Al presupuesto en educación lo recortaron 10 puntos en diez años, y subejecutan partidas sensibles, como la de infraestructura escolar”, criticó, y anunció que pedirá la interpelación del ministro.

