La guerra en Eurasia repercute en la economía nacional

Cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció a las repúblicas se- paratistas de la región de Donbás le imprimió un tono más belicoso al conflicto con Ucrania que ya había visto chispas en 2014. Declarada la guerra, EE.UU. y las potencias euro- peas buscan debilitar a la economía rusa mediante distintas sanciones económicas, en apoyo a Ucrania. Como consecuencia de esto, la moneda de los rusos se deprecia fuertemente. Además, la incertidumbre que genera este escenario ya repercutió en el alza del precio internacional del trigo y combustibles fósiles, principales exportaciones de ambos países.

Por tanto, la primera esquirla de los bombardeos en Europa del Este se hará notar en el calentamiento de los precios internos en la Argentina. Las subas en el trigo (ambos países suman el 28% del mercado mundial de ese cereal) podrían tirar por tierra los acuerdos que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, estaba negociando con la cadena de valor del pan. Sumado a esto, el aumento de los combustibles fósiles encarece no solo a las naftas, sino que también repercute en el valor del gas. Por lo tanto, esto obliga al Gobierno argentino a revisar la cantidad de subsidios que destinará a petroleras y empresas energéticas para que el precio de los servicios y las naftas no terminen por incidir en una in ación ya de por sí elevada. Frente a un acuerdo con el FMI que busca reducir el dé cit se abren interrogantes en este punto.

Asimismo, la contrapartida del alza del precio internacional de estos commodities sería un mayor ingreso de divisas por mismo volumen de ex- portación de alimentos. De acuerdo a estimaciones de la Bolsa de Ce- reales de Buenos Aires, los mejores precios internacionales generarían unos u$s1.800 extras en concepto de exportaciones agrícolas. Sin embargo, el combate en suelo ucraniano también abre interrogantes en el comercio con esos países. Según datos o ciales, los despachos a Rusia generaron 680 millones de dólares, lo cual representa el 0,87% del total de las exportaciones argentinas. Por ello, algunos empresarios señalan como “desatinado” abandonar la neutralidad, alinearse con Occidente, sancionar al Kremlin y romper todo tipo de relaciones con Rusia, como proponen algunos dirigentes.

Desde la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, su presidente Miguel Zonnaras dijo a este medio que “en un mundo globalizado como en el que vivimos” este conflicto tiene varias “implicancias”. Actualmente las navieras están suspendiendo los fletes comerciales a Rusia y Ucrania. Por lo tanto, en “maquinaria agrícola o maní” hay un “impacto directo” por tratarse de sectores con “flujo comercial con esas eco- nomías”. Por tanto, estos sectores, junto a otros productos que también despachan a Rusia (lácteos, camarones, langostinos, carne de cerdo) deben “replantear sus contratos y compromisos”. Así las cosas, como se redireccionan los contenedores hacia otros destinos, no se descartan cuellos de botella y problemas logísticos en los puertos aledaños a la zona de conflicto.

Los productores de maní (en su mayoría ubicados en Córdoba que explica el 90% de la producción nacional) contemplan la situación con preocupación. Frente a la suspensión de los fletes al mercado ruso, el vicepresidente de la Cámara Argentina del Maní (CAM), Diego Yabes, precisó que hay incertidumbre por un destino que el año pasado les redituó más de u$s50 millones. En declaraciones para La Nueva Mañana desde la CAM precisaron que, sumando los despachos a Rusia y Ucrania, en el 2021 se exportó un volumen de 43 mil toneladas. El destino comercial de esa cantidad hoy es un interrogante. “Los contenedores que teníamos en viaje han sido desviados”, nos comenta el secretario de la Cámara del Maní, Diego Bracco. Todo lo que se dirigía a los países en guerra aguarda en el puerto de trasbordo de Rotterdam para “redireccionarlo nuevamente a Rusia, si se resuelve el conflicto prontamente, o a otro destino con toda la complejidad que esto requiere porque hay que cambiar toda la documentación de nuevo”. Sin embargo, en la cámara hay cierto optimismo de que el maní pueda ser redireccionado “nuevamente” para Rusia “porque en teoría lo que es alimentos y medicamentos no iban a detener las cargas”.

De todos modos, hay tres aspectos que preocupan fuertemente al sector. Por un lado, al ser los rusos grandes demandantes de este fruto seco, hay mucha “incertidumbre respecto que pasará con ese exceso de oferta de los otros competidores, adónde se volcará y cómo va a afectarnos”. Por otro lado, la devaluación del rublo

“entorno al 50%” en una semana afecta los planes de los importadores. Por tanto, los clientes moscovitas “no saben si podrán pagar la mercadería que compraron mediante contratos ya cerrados”. Por último, al haber cortado a Rusia de la red de comunicación financiera global para hacer transferencias entre bancos, están en riesgo “los pagos de la mercadería que ya fue entregada o que está en viaje”. No obstante, Bracco, de Maniagro Argentina, reveló que clientes de aquel país con rmaron que, como sanción, desconectaron de la red Swift solamente a siete bancos de Rusia. “El resto puede transferir”.

Como vemos, la salida de la pandemia se da en un contexto de ofensivas militares e inestabilidad. Así, la guerra entre rusos y ucranianos se suma a las ya existentes en los territorios de: Yemen, Siria, Afganistán y Etiopía. Todo indica que la transición hacia un mundo multipolar no ocurre sino mediante convulsas, defensas y ofensivas militares. Así, mientras Rusia busca fortalecerse como potencia euroasiática de la mano de la Organización de Cooperación de Shanghai con China, los Estados Unidos no quieren perder centralidad y expanden la alianza militar de la OTAN en las exrepúblicas soviéticas. En efecto, hay conflicto de intereses y estrategias geopolíticas reñidas.

