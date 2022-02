Cositorto responsabilizó a Claudio Álvarez por las denuncias de Villa María

En una entrevista televisiva que otorgó vía videollamada desde República Dominicana, Leonardo Cositorto, el CEO de la denunciada empresa Generación Zoe, manifestó que sufrió un ataque mediático que derivó en una "corrida brutal" y en la paralización de su firma; y responsabilizó al prófugo Claudio Álvarez por lo denunciado por la fiscal de Villa María, Juliana Companys.

Cositorto aseguró que la firma de Villa María no le pertenece, desacreditando el pedido de su captura internacional, dispuesto por Companys, a partir de allanamientos realizados en dicha localidad cordobesa. Respecto de Claudio Álvarez, manifestó Cositorto: "Él fue seducido por otros fideicomisos y no rinde los fondos. Abrió supuestamente una empresa paralela. La empresa allanada no es Zoe, es ALC, que está a nombre de Claudio. Yo no firmé ningún papel en el interior del país".

Respecto de su pedido de captura internacional, de su calificación como prófugo y de la posibilidad de que vuelva a la Argentina para someterse a la Justicia, Cositorto afirmó que al salir del país, no pesaba sobre él ningún pedido de captura, y que su abogado estudia los pasos a dar para responder contra las denuncias en su contra.

El empresario, a quien se lo acusa de ser responsable de una millonaria estafa piramidal, aseguró que su firma creció un 7000 por ciento en el último año. "Fuimos atacados de manera mediática, donde me sacaban en los programas, desacreditándome, y se generó una corrida brutal en enero que la pudimos sostener con 17 o 18 millones de dólares", se defendió.

