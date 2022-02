El conflicto entre Rusia y Ucrania elevó los precios de la soja y el trigo

El aumento de la tensión en Europa del Este llevó a la soja a superar los U$S 600 y al trigo los U$S 300 la tonelada en Chicago. El salto se debe a que son dos países exportadores de granos.

La escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, dos importantes exportadores de commodities agrícolas, llevó a un salto en los precios de los granos en el mercado de Chicago, que ubicó a la soja por encima de los U$S 600 la tonelada y al trigo arriba de los U$S 310.

De esta manera, el aumento de las tensiones, con el despliegue de tropas rusas en Lugansk y Donetsk tras reconocer el Kremlin su independencia autoproclamada de Ucrania, pero cuya soberanía es reclamada por esta última desde 2014, llevó a que la oleaginosa alcanzara su valor más alto en 9 meses.

"Los mercados de commodities en general están muy calientes y las tensionas entre Rusia y Ucrania suman combustible en tal sentido", dijo el responsable del Departamento de Análisis de Mercados de la corredora de granos Grassi, Ariel Tejera.

Al respecto, Tejera consideró que sumado al conflicto, la suba de los precios encuentra un fuerte respaldo en que "los recortes en las proyecciones de producción de soja de Sudamérica estarían poniendo a la oferta global contra las cuerdas y llevarían al mundo a trabajar con balances muy tirantes en lo que resta del ciclo comercial en curso".

"A la vez, el segmento especulativo también está jugando su parte, con una abultada apuesta alcista, dado este contexto", sostuvo el especialista.

Así, los contratos de marzo y de mayo de la soja subieron 2,09% (US$ 12,31) y 1,96% (US$ 11,57) respectivamente hasta los US$ 600,76 la tonelada.

En este sentido, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) puso el foco en la crisis ruso-ucrania, sobre todo por "la importancia de la región del Mar Negro en el comercio de aceite de girasol que lleva a los productos del complejo soja a importantes subas, con especial relevancia al aceite de soja y a los aceites vegetales en general, ya que entre Ucrania y Rusia se explica cerca del 60% de la producción y el 80% del comercio mundial del aceite de girasol".

Fuente: Télam