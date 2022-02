“Los poderes fácticos pueden más que cualquier periodista individual”

ENTREVISTA

Especial para La Nueva Mañana

La labor periodística de Tomás Méndez –hoy desde la Capital argentina- ha cobrado notoriedad en estos días merced a las revelaciones de material altamente comprometedor (escuchas telefónicas, chats, etc.) tanto para funcionarios de las administraciones de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal como para el mismo ex presidente argentino, su ex vice presidenta -Gabriela Michetti-, y la ex gobernadora de Buenos Aires. Entrevistado por LNM el periodista cordobés abordó un vasto temario sobre su desempeño profesional.

¿Por qué dejó usted de hacer periodismo en Córdoba?

-Por una búsqueda de crecimiento profesional. Siempre fue mi idea, mi objetivo y mi sueño profesional. En definitiva escogí a Buenos Aires como tantas otras personas, de diferentes profesiones, que se han mudado de Córdoba a la Capital de Argentina para poder desarrollarse.

¿Cuál fue su última participación periodística en Córdoba?

-Fue en el año 2015 con el programa de investigación ADN.

¿Ha abandonado el periodismo de investigación? ¿Por qué?

-No del todo, nosotros seguimos haciendo investigación en radio y en la web (ADN). Nosotros hicimos un programa de investigación bastante exitoso en TV porque era un momento en que el público receptaba la investigación, pero hoy la gente no se banca un programa con un informe extenso. Hasta Lanata ya hace 40 minutos de humor… ¡y es cuando más mide!

¿Cuáles son las grandes diferencias a la hora de hacer periodismo que encuentra entre Bs. As. y Córdoba?

-La alta competencia. En Buenos Aires, a diferencia de Córdoba, se mide el minuto a minuto; entonces, aunque a veces los domingos en Crónica TV tiro algún material, el rating manda; por eso mudan tanto los periodistas y los conductores en Buenos Aires; Córdoba no tiene eso, por lo cual los medios bancan a algunos conductores y periodistas durante toda la vida. No hay en los medios de Córdoba competencia directa. También en Córdoba hay un solo gran aportante, el gobierno; y en Buenos Aires están para aportar los distintos gobiernos, con distintas ideologías, y una presencia muy fuerte de la embajada de los Estados Unidos a través de las marcas que maneja el AmCham (Cámara de Comercio de los EEUU en Argentina). Además -se sabe- en Capital se pelean los intereses del país, que son los únicos que mueven el sistema periodístico; esto lo diferencia mucho de Córdoba.

¿En qué momento y por qué se decidió a participar en política en Córdoba; y por qué se retiró de ese rol?

-Es que yo me dediqué al periodismo porque quería transformar la realidad y me di cuenta que desde el periodismo eso era imposible, que los poderes fácticos pueden siempre mucho más que cualquier periodista individual; entonces creí que para cambiar la realidad se podía armar un partido político, pero después me di cuenta que eso no era más que un sueño, que la política no es más que un reflejo fiel de lo que uno observa en la generalidad de las organizaciones –de las mejores y de las peores-. Viendo que tampoco desde la política se puede transformar la realidad decidí salir de allí. Además, mi padre me había advertido sobre el riesgo de vida que estaba corriendo –también me lo dijo un ministro de Seguridad de aquel momento- después que se capturara a un jefe narco. Esta situación también me empujó a la participación en política para tomar mayor envergadura pública y lograr mayor protección.

¿Qué piensa que hubiera pasado de ganar el municipio de Córdoba? ¿Cómo hubiera gobernado; o cómo pensaba gobernar?

-Si hubiera ganado la Municipalidad creo que no hubiera podido gobernar; no me lo hubieran permitido. Creo que hubiera sido un suicidio para mí, una verdadera cvatástrofe para mi vida personal. Creí que era más simple, que había gente dispuesta a transformar la realidad, y la verdad es que la gente no quiere cambiarla, ni la que está adentro, ni la que está afuera. El “sistema” es mucho más fuerte que cualquier fuerza política o cualquier fuerza individual. Hubiera sido muy complicado, me hubieran arruinado la vida; después de ver cómo se arman causas judiciales, cómo la política les paga a periodistas para que digan cualquier cosa, cómo los jueces y los fiscales no tienen ningún tipo de valor… la verdad es que me di cuenta que no vale la pena dar la vida para transformar la realidad porque nadie desea cambiarla. La nuestra es una sociedad muy manipulable y muy manipulada, está escasamente preparada para distinguir entre las mentiras y las verdades, y lamentablemente de eso se aprovecha el sistema político-jurídico-empresarial. De lo que sí estoy seguro es que -de ganar- hubiera dejado una huella, como creo que dejé en el periodismo de Córdoba; pero me di cuenta que para hacer historia no hay que dejar la vida.

¿Cuantos trabajos asumirá en 2022?

-Tres. En Radio del Plata de 7h a 10h de la mañana, Crónica TV los domingos a las 20h –el domingo fuimos segundos entre los canales de noticias-, y en un programa en la radio de la revista Gente, de 11h a 14h .

Ya que usted ha investigado mucho sobre el narco, ¿qué tiene para decir sobre este particular momento?

-Creo que merecen atención las palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández expresadas en Honduras respecto a que los posibles ajustes económicos en lo social -que en el caso argentino provendrían del pago al FMI- dejan espacio al narco que gana terrenos que luego se vuelven irrecuperables. En Colombia, México y Brasil, por ejemplo, el narco ya gobierna sobre territorios a los cuales el estado prácticamente tiene vedado el acceso.

¿Cómo se logra establecer el narco en una ciudad o región?

-Como, por ejemplo, en el caso de Rosario; allí el narco utilizó –y utiliza- una estructura que se montó para el contrabando de soja. ¡Ojo! No estoy culpando al campo; pero diversos actores partícipes en la comercialización de granos montaron esa ruta para la evasión y/o elusión impositiva, toda vez que en Brasil y en Paraguay consiguen mejores precios.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]