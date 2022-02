Fue víctima de la secta Seshen, está detenida y pide volver con sus hijos

Carolina Altamirano está imputada por una causa en la que se investiga el delito de asociación ilícita, ejercicio ilegal de la profesión de psicología y estafas reiteradas vinculadas a la “Fundación Académica Seshen”. La mujer, que vive en el interior de la provincia y tiene dos hijos, está privada de la libertad desde hace once meses y permanece en la Unidad Penitenciaria N°8 de Villa Dolores.

Según sus abogados, Altamirano era estudiante de la organización, pero fue captada y “sometida su voluntad a los integrantes de una asociación con fines de explotación laboral”. Por esto, piden que la Justicia considere su situación como trata de personas y reclaman su libertad para que pueda volver con sus hijos.

“Ella estaba convencida que estudiaba una terapia alternativa”

La abogada de la mujer, Mara Beltrame, explicó a La Nueva Mañana: “lo que se le imputa es ejercer la profesión de psicología. Eso no es así, Carolina nunca ejerció esa profesión. Ella se inscribe como alumna al igual que otros tantos alumnos que tiene la fundación”.

Sobre su rol en el grupo Seshen, relató: “cuando ella comienza a estudiar en esta fundación empieza a haber una presión muy grande hacia Carolina, una subordinación y un sometimiento de gran intensidad para cumplir lo que los líderes de la fundación le exigen, que son los cursos, participar de otras conferencias y las clases especiales”.

“Hay muchísimas situaciones de Carolina que constan en la causa que no están siendo vistas. Ella es una mujer que confió, creyó y estudió en la fundación”, explicó Beltrame.

Su abogada mencionó que “hay pruebas suficientes del sometimiento ejercido sobre Carolina y por eso hemos hecho una denuncia por trata. En este momento, lo que estamos esperando es que el Fuero Federal le dé tramite a esa denuncia por el delito de trata de personas”.

Piden que Carolina vuelva con sus hijos

Los hijos de Carolina tienen 9 y 13 años. El principal pedido de los abogados es que Carolina esté en libertad para volver a estar con ellos.

“La realidad es que los dos niños, desde su detención, no pueden estar con su mamá. Ella tiene todas sus actividades en su lugar de residencia permanente, con lo cual no hay peligro procesal que impida otorgarle la libertad. No sólo es el derecho de ella, sino de sus hijos”, expresó su abogada.

La causa

En marzo de 2021, luego de una investigación realizada por la fiscalía de Villa Cura Brochero, la Justicia desarticuló la organización dedicada a cometer estafas a través de una “terapia egipcia”. Entre los detenidos, está Álvaro Juan Aparicio Díaz, quien se hacía llamar “Licenciado Sahú Ari Merek”, quien está acusado también por abuso sexual reiterado.

Según había informado el Ministerio Público Fiscal, los imputados “se hacían pasar por falsos psicólogos y afectaron el patrimonio de damnificados en diferentes puntos de la provincia de Córdoba y del país".

En ese marco, la fiscalía había ordenado varios allanamientos en distintos barrios de la ciudad de Córdoba, en Villa Cura Brochero y Huinca Renancó donde secuestraron sumas de dinero, automotores, aparatos informáticos, documentación relacionada con la investigación y armas de fuego.

En agosto de 2021, la Justicia confirmó la prisión preventiva para los once detenidos por asociación ilícita, estafas reiteradas y ejercicio ilegal de la profesión de psicología.

Noticias relacionadas: