Cosquín Rock palpitó el reencuentro y espera este domingo por El Mandamás

La multiplicidad de números artísticos en los nueves escenarios, las “experiencias” patrocinadas casi a cada paso y la mística que lo convierte en el encuentro musical más federal del país fueron los rasgos distintivos de la primera jornada del Cosquín Rock, cuyo plus fue el reencuentro presencial tras el parate obligado por la pandemia. Miles de jóvenes y no tanto, familias completas y visitantes de los más variados rincones argentinos vivieron una fiesta del rock -y no sólo- en las nueve hectáreas del Aeródromo de Santa María de Punilla. Un repaso por algunas de las presentaciones puede radiografiar lo vivido el sábado,y palpitar lo que muchos creen será un cierre histórico: la actuación de “La Mona y sus amigos rockeros”, con Carlitos Jiménez copando a la medianoche el escenario principal.

Al pogo

Con gran cantidad de público pese lo inusual de la hora, los Eruca Sativa desataron en el escenario Norte la primera invitación al pogo. El trío formado en Córdoba por Brenda Martin, Lula Bertoldi y Martín Pedernera arrancó su set con su nuevo corte, “Día mil”, y tuvo una actuación signada por algunos problemas técnicos aunque potente y pletórica de interacciones con el público. Cómoda en su rol de local, la guitarrista exhibió virtuosismo y estado atlético, dos cualidades que no se desprecian en quien lleva la voz cantante en un grupo que a la vez se asienta en la sólida base que conforman bajo y batería. “Para que sigamos siendo” fue otro de los temas antes del apoteótico cierre con “Inercia”.

En el escenario de enfrente, cuando el sol aún estaba alto, el inoxidable Joaquín Levinton ratificó lo que alguna vez escribió, aquello de “nací para cantar y ser feliz”. La tempranera actuación de Turf hizo delirar a un público fiel, celebratorio de cada añejo hit y encandilado con uno de los frontmans más carismáticos de la escena argentina.

El set list abrió con “Gatitas”, siguió “No se llama amor”, “Loco un poco”, la acústica “Magia blanca” y el hit “Pasos al costado”. Una versión muy bailable de “Lamento boliviano”, de Los Enanitos Verdes, fue el preludio del cierre con “Yo me quiero casar, y Ud.?”. Levinton hizo gala de su manejo del público, jugó a superar al Indio Solari en aquello de “el pogo más grande del mundo” y hasta jugó con que le gustaría “quedarme a vivir en esa casa de allá”. La construcción que señaló no fue otra que el edificio principal del Hospital Colonia Santa María de Punilla.

A quien tampoco le afectó en lo más mínimo lo temprano de la hora fue al guitarrista Skay Beilinson, que demostró una vez más su adn rockero y ricotero y conmocionó con algunas gemas de la que quizás fue la banda mas importante del rock nuestro. A los 70, y días después de su primera presentación como solista en un estadio, quien fuera la mitad artística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota impactó con “Jijiji” y “Criminal mambo”, de su antiguo grupo, y desgranó también “Ya lo sabés”, “Aves migratorias” y el estreno “Palomas y escaleras”, entre otros.

Único equipaje, el blues

El tablado temático “La Casita del Blues” penó con la invasión sonora del escenario principal pero así y todo trajo dos propuestas de excepción. El eximio Jimmy Rip y su banda The Trip brindaron una clase de rock y blues a lo Jimi Hendrix, que culminó con el guitarrista tocando largamente entre un público sencillamente enloquecido. “I´m Ready”, “Way down”, “Bumpinn” y “Blues gets” fueron algunos de los temas que el norteamericano regaló en un set que debió acotarse por falta de tiempo y dejó al público con ganas de más, principalmente de algún clásico escrito por Mick Jagger, con quien durante años Rip trabajó.

El reducto blusero tuvo su cierre con un show de La Mississippi sólido y también más corto de los previsto. Inoxidables, como la placa de versiones que editaron hace unos años y lleva ese nombre, el grupo del Conurbano con más de tres décadas de trayectoria abrió bien arriba con “El Dieciséis”, siguió con “Mala transa” y no le escapó al rock más potente y clásico con “Reina de corazón” y “Odioso”. Con Ricardo Tapia llevando la voz cantante en todos los sentidos, La Mississippi brindó un show asentado en algunos de sus tantos clásicos, como “Mala memoria”, “San Cayetano”, “Valentín Alsina”, el blues “Tres palabras”, “Matadero”-.

También apurados por cierta falta de tiempo, aunque la banda cerraba el escenario y no se avizoraban urgencias de ningún tipo, el final fue como el comienzo, bien arriba, con “Blues del equipaje”, “Un trago para ver mejor” y “Post Crucifixión”, de Pescado Rabioso.

Otros escenarios, otras propuestas

A su turno, Las Pelotas hizo vibrar a su gente en escenario propio desde las 22 -hoy repite-, y el tablado Córdoba mostró a Micky Rodríguez desgranando temas de Los Piojos y a Juanse recobrando clásicos de Los Ratones Paranoicos. Fue esa una tónica también de este CR 2022: el espíritu de grandes bandas que ya no están ni volverán a ser surcó la jornada.

Al cierre de esta edición Ciro y Los Persas hacían bailar con “El Farolito” “Como Alí”, “Maradó” y Taxi boy”, y Guasones y Los Auténticos Decadentes hacían lo suyo hasta bien entrada la madrugada. La grilla de este domingo tiene a Fito Páez y Divididos como platos fuertes, mientras la expectativa está centrada en la presentación de La Mona Jiménez, ícono de la música popular cordobesa.

Para mejorar, el uso de barbijo y el distanciamiento social, un déficit de la primera jornada que quizás este domingo pueda ayudarse a subsanar.

Noticias relacionadas: