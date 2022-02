Crean un comando unificado para combatir los graves incendios en Corrientes

El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky, y el ministro de la Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, anunciaron este jueves la conformación de un Comando Unificado para combatir los incendios en la provincia y el aporte nacional de 200 millones de pesos para cubrir el costo operativo. En simultáneo, el ministro nacional de Ambiente Juan Cabandié cruzó al gobernador Gustavo Valdés y dijo que "los únicos brigadistas que están combatiendo el fuego son de Nación".

En la presentación de Federovisky y Anselmo, el titular d ela cartera productiva provincial señaló que “estamos trabajando con los recursos necesarios”, y mencionó la cantidad de aviones hidrantes y recursos para hacer frente a los incendios que ya arrasaron 335 mil hectáreas en la provincia.

Por su parte, el funcionario nacional destacó la importancia del trabajo conjunto entre Nación y provincia “ante una situación ambiental muy adversa, con dos años sequía muy pronunciada que afectó especialmente a Corrientes”.

En este sentido, mencionó la creación del Comando Unificado que funcionará “con recursos de la Nación y la provincia disponibles”, para combatir los incendios y enumeró el despliegue nacional de cuatro aviones hidrantes, un helicóptero y 80 brigadistas, que se incrementarán en la medida que la provincia lo solicite”.

Tras referirse a las consecuencias del cambio climático, señaló que “esta situación, nos obliga a redoblar esfuerzos y tener una coordinación muy particular, enérgica y precisa”.

En este marco, Federovisky anunció la creación de una base en Apóstoles (Misiones), para equipar y capacitar brigadistas a través del Plan Nacional del Manejo del Fuego en esta zona del país.

Por su parte, Anselmo calificó como “crítica” la situación generada por los incendios rurales, aunque señaló que “hay menos focos ahora, concentrados en la región norte, zona de esteros, bañados y forestación”.

Detalló que son 10 los aviones hidrantes que están trabajando: cuatro aportados por Nación, cuatro contratados por la provincia y dos privados.

“Estamos trabajando con los recursos necesarios”, aseguró el titular de la cartera productiva provincial y mencionó el aporte nacional de 200 millones de pesos provenientes del Ministerio del Interior “para cubrir el costo operativo” en el combate del fuego.

Además hizo alusión a los 200 millones dispuestos por el Ministerio de Agricultura de la Nación, anunciados en Corrientes por su titular, Julián Domínguez, “un fondo rotatorio para asistir a los productores afectados”.

En este marco, se destacó el aporte nacional de 400 millones de pesos en la emergencia generada por los incendios rurales “además de los recursos del Plan Nacional del Manejo del Fuego”, agregó Federovisky.

Por otro lado, casi de manera simultánea, el ministro nacional Juan Cabandié aseguró que sólo los brigadistas de Nación combaten los incendios forestales en Corrientes. "Los únicos que están combatiendo el fuego son brigadistas de la Nación", dijo el ministro al referirse a la situación, y se quejó porque la provincia no cuenta con equipo propio y le recomendó al gobernador Gustavo Valdés que "no haga política subestimando a la gente, ya que no se jode con lo ambiental".

En este punto aclaró que "desde la Reforma del 94 se establece que los recursos naturales son de las provincias. Los focos son de las provincias y las provincias deben abordarlos. La Nación está atenta y envía recursos".

Y agregó que "hay veces que las provincias no solicitan recursos y somos nosotros los que nos comunicamos. Le estamos ofreciendo recursos a Corrientes desde el 23 de enero y ellos recién nos los solicitaron el 5 de febrero".

Fuente: Télam

