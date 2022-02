“La cocaína, la droga que genera mayor compulsión y consecuencias al usuario”

Especial para La Nueva Mañana

Las trágicas intoxicaciones masivas acontecidas en Buenos Aires y Rosario -hace pocos días atrás- pusieron sobre la palestra la problemática de la adicción a esta sustancia; con el nuevo agregado del riesgo de acceder a un producto con –en algunos casos- fulminantes efectos mortíferos. En atención al estado de conmoción social que desataron las muertes y las intoxicaciones aludidas la nueva mañana, conversó con Darío Gigena Parker, médico psiquiatra, magister en drogadependencia.

¿Son frecuentes los episodios de intoxicaciones masivas como los acontecidos en Buenos Aires y Rosario?

-No son frecuentes, pero son preocupantes. Enciende alarmas -en tanto se esclarezca cuál es la droga en cuestión, si resulta la incorporación al mercado ilegal de opiáceos de alta potencia, como los que probablemente sean con los que se contaminó la cocaína que produjo las muertes y las intoxicaciones. Argentina no tenía estos casos y otros países sí, ya que en nuestro país estos productos opiáceos son de acceso restringido (exclusivo hospitalario y con receta). Son infrecuentes los episodios de intoxicaciones masivas, pero sí suceden intoxicaciones y situaciones graves porque las drogas, y en particular la cocaína, produce eventos cardiovasculares que pueden ser severos, agravar patologías cardíacas preexistentes; se pueden sufrir convulsiones y también presentar problemas psiquiátricos agudos, como trastornos por pánico y episodios psicóticos agudos, entre otros que puede requerir atención de emergencia. Además de trastornos conductuales, como violencia y agresión, que pueden tener consecuencias graves y que por lo general se ven en las guardias de los hospitales durante los fines de semana. Pero no es algo que suceda ni en masividad ni de modo sistemático.

¿Cuáles considera usted que son los aspectos más llamativos que esta intoxicación masiva reveló respecto a los comportamientos de los consumidores?

-Los episodios que pudimos ver en los cuales personas que estuvieron internadas por consumir la cocaína que los condujo a la internación, al recibir el alta, volvieron a consumir la misma droga y debieron ser reingresadas. Si bien estos episodios pueden ser generados por la adicción a las drogas en general, el consumo de cocaína particularmente los propicia con mayor frecuencia.

¿Es correcto hablar de drogas “blandas” y “duras”?

-La nocividad de las drogas varía, pero no sólo en cuanto a las drogas en sí, sino que también en relación al sujeto que las consume y al contexto en que eso se da, por lo tanto, no es una sola variable involucrada, sino el sujeto y su contexto. En ese sentido, hay drogas que pueden ser consideradas “blandas” pero pueden producir una disrupción muy grande en una persona vulnerable. Por ejemplo, el consumo de marihuana en una persona que tenga una enfermedad psiquiátrica que pueda desencadenar una situación grave, como así también el consumo de alcohol que, sin necesidad de tener dependencia, puede generar accidentes de tránsito con graves consecuencias.

¿Las adicciones a las drogas (duras, blandas, etc.) pueden verse como una epidemia? ¿Cuál es el caso en Córdoba?

- En la página del Observatorio Argentino de Drogas están los relevamientos epidemiológicos inclusive los de Córdoba, respecto a los estudios de prevalencia del consumo de alcohol y drogas en la población en general. Ahora si eso se considera una epidemia -o no-, no hay ningún reporte de que este tipo de incidencia se lo compare con una epidemia. Sin embargo, muchos lo mencionan así porque es un problema que está en crecimiento. En el caso de consumo de alcohol y en su momento, el del tabaco, tenían amplia cobertura poblacional.



Respecto a los tratamientos para superar la adicción a la cocaína: ¿cuáles herramientas utiliza el estado cordobés para atender esta problemática?

-Córdoba, desde diciembre de 2016, cuenta con la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC), que es un programa provincial que trabaja en conjunto con los municipios para crear centros preventivos y asistenciales. Es decir, que proveen acciones de prevención y promoción de la salud, así como tratamientos de distinta complejidad. A la fecha son más de cien los centros distribuidos en la provincia. Además, tenemos un trabajo constante y sostenido en los barrios de la ciudad de Córdoba, a través del Programa de Prevención Territorial (PPT), que cuenta con más de 60 espacios de primera escucha y talleres deportivos, culturales para generar accesibilidad a esos sectores, ya que muchas veces se trata de una población que no se acerca a los centros especializados. Toda la información necesaria se encuentra en la página oficial de la RAAC.

Córdoba cuenta con dos comunidades terapéuticas, una en San Francisco y otra en Santa María de Punilla, que trabajan con la rehabilitación y reinserción social de pacientes con adicciones. Además el Gobierno provincial ha anunciado la puesta en marcha de una nueva comunidad terapéutica pública en Río Tercero.



¿Cuáles son los tratamientos adecuados para los adictos a la cocaína; y cuán eficaces son estos?

- La mayoría de las personas internadas por cocaína requieren un tratamiento de mayor complejidad, porque es la droga que genera mayor compulsión y consecuencias para el usuario, aunque la mayoría también consume otras drogas como el alcohol, la marihuana y/o pastillas de consumo indebido ya que son de venta bajo receta. Esas son las más frecuentes. Pero la cocaína produce un grado de adicción y de preocupación en el usuario que lo lleva a consultar con más frecuencia a los centros de mayor complejidad.

¿Cómo funciona la cocaína dentro del sistema personal del consumidor?

- La cocaína en particular genera una altísima compulsión que tiene un origen en la neuroadaptación cerebral que produce la cocaína que provoca efectos como euforia, hiperactividad, aumento de la energía, incremento del interés sexual, e inmediatamente después del consumo aparece un estado de falta de energía, de cansancio, aumento del apetito, irritabilidad, angustia, deseos de volver a consumir y sucede algo similar a un episodio depresivo -“bajón”, en la jerga-. Muchas personas adictas a la cocaína se comportan de una manera irrefrenable en relación a la necesidad de consumirla, aun sabiendo que pueden morir inmediatamente.

¿Cómo han influido la pandemia y la pospandemia en las adicciones?

- Hay indicadores de que el consumo de marihuana aumentó mucho más que el de cocaína, otros dicen que durante la pandemia el consumo de drogas ilegales disminuyó; que el consumo de alcohol en los jóvenes cayó al no tener acceso a los espacios de recreación nocturna, y que el consumo de alcohol en adultos, entre semana, aumentó, y en los fines de semana disminuyó. El fenómeno pospandemia puede generar un incremento en estos problemas, como en otros problemas de salud mental.

¿En qué momento de su compromiso con la sustancia (cocaína), por lo general, arriba el consumidor adicto a un centro especializado en esta adicción?

- Usualmente esas son las situaciones límites las que llevan a una persona a decidir hacer una consulta o empezar un tratamiento e inclinar la balanza para dejar la cocaína; situaciones dolorosas; crisis; una hospitalización después de haber consumido; problemas familiares y/o legales; consecuencias laborales negativas; o una situación social reprochable. Las personas desean dejar la cocaína, pero no dejar otras drogas que se deben abandonar también, porque es usual que una persona tenga recaídas o no logre una remisión de estos problemas si sigue consumiendo alguna otra droga psicoactiva; por ejemplo, en el caso de consumo de cocaína, esta está asociada con el consumo de alcohol.

¿Cuán eficaces son los tratamientos adecuados para los adictos a la cocaína?

- La eficacia de los tratamientos está influenciada por la conceptualización que se tenga del problema. Estas problemáticas son más parecidas a condiciones crónicas de la salud como el asma, la diabetes o la hipertensión, que resultan de una conjunción entre una susceptibilidad individual y un contexto que puede favorecer o no la conducta activa y la recuperación, y que cursa con altibajos, con recaídas y períodos de estabilización intercalados, con períodos de recaídas o abandono de los tratamientos. Como condición de salud es similar a la de otras patologías crónicas que requieren cambios de vida, apoyo familiar, seguimiento de ayuda mutua y apoyo del sistema de salud.

¿Con qué estructura cuenta el Estado cordobés para quienes quieran superar esta adicción?

- Una estructura que -del Ministerio de Salud de la Provincia- en relación a las adicciones tiene cuatro niveles: primero el de prevención, en todos sus niveles, se hace en todos los barrios y municipios que tengan menor infraestructura; segundo el de los tratamientos ambulatorios, en los que se atiende al paciente y a la familia, con terapia individual, grupal, y un amplio herramiental terapéutico; tercero la atención en situaciones más críticas, ya sea por intoxicaciones agudas o síndrome de abstinencia en donde haya riesgo para la persona -y siguiendo las pautas marcadas por la Ley de Salud Mental vigente se debe realizar en los hospitales-; y el cuarto nivel son las comunidades terapéuticas, son la rehabilitación y reinserción social de los pacientes, todas de acceso voluntario, pública y gratuita. En los últimos 15 días, se atendieron 765 pacientes en lo que significa un aumento del 11%, respecto al periodo anterior y en los últimos 15 días han consultado 175 nuevos pacientes con un porcentaje de asistencia del 72%, lo que significa un aumento del 29,4% del cumplimiento de los turnos.

