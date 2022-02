“Busco que suceda esa traslación entre lo finito/infinito a la hora de publicar”

Especial para La Nueva Mañana

¿Cómo surgió la idea de crear Dínamo Editorial y qué cambió en estos diez años de la idea original?

- Había (todavía lo hay a pesar de la pandemia, en otra escala y en otras modalidades) un escenario efervescente: lecturas, festivales, talleres, encuentros, una gran excitación, un contagio, ganas de hacer, compartir y seguir creando esa escena. Eso en un contexto general, a nivel biográfico propiamente dicho fue en un viaje a Chile. Durante un festival de artes que se hace en Valparaíso estuvimos en una lectura de poesía que se hacía navegando en pequeñas embarcaciones en el mar ¡una gran metáfora performática! Nosotres escribíamos, dibujábamos y actuábamos: de ese cruce nació Dínamo Poético, hoy renombrada Dínamo Editorial.

Durante estos diez años migraron algunos de sus integrantes y sus respectivas aportes y visiones estéticas. Eso hizo que algunos libros ya no pertenezcan al catálogo. Cuando asumí la tarea de que la Dínamo siga activa fue cuando cambió su materialidad y sobre todo cambió la necesidad de publicar una cantidad de libros para tener presencia, para tener fuerza, gravitación, etc. El viraje fue hacia un número pequeño de ediciones, incluso con tiradas cortas, pero cargadas, no solo de poesía sino de aquello que los libros industriales no poseen.

¿Qué aspectos tomás en cuenta a la hora de construir tu catálogo?

- Las sutilezas de aquello que considero que no pasará de moda, incluso hasta lo extraño es una categoría que entra en juego a la hora de elegir el material. Es una manera de construirlo desde otro lugar, desde una integralidad, no solo desde conceptos de anclaje literario, sino de otro tipo de impresiones. Necesito valerme de otras experiencias estéticas, me tienen que pasar cosas por el cuerpo no solo por la mente, a veces también quedarme impresionada, sin comprender, pero afectada poéticamente hace que decida publicar a unes y no a otres. Como una afectación … pienso en lo que dice Jean-Luc Nancy de que el cuerpo es una envoltura que contiene lo que hay que desenvolver, ese desenvolvimiento del cuerpo, esa traslación entre lo finito /infinito es lo que busco que me suceda a la hora de publicar. De la misma manera, claro está, que ese efecto es también recíproco, ¡Por supuesto!

¿Por qué apostás a procesos artesanales en la producción de Dínamo?

El libro artesanal posee un valor humano: es único cada objeto. Me interesa y me conmueve la observancia del trabajo, del esmero y del tiempo que se esconde en ese objeto libro. Hay un dinamismo muy singular- pero siempre sincrético- a la hora de construir una visión y un estar y un hacer en el universo de la edición. Un rechazo a la división del trabajo intelectual y manual y la sociedad estratificada, una inspiración en el Arts & Crafts, pasando por la concepción Montessoriana de que la mano es un órgano del espíritu.

Las lecturas de Richard Sennett, un discípulo de Hannah Arendt, la separación de la mano del espíritu, este recibe como contraparte el descuido, porque se lo considera una pérdida de tiempo o intrascendente. Bueno, para mí es todo lo contrario. Cada libro es para mí como una obrita, “una editorial que se dedica a observar lo no tangible… y lo plasma desde la materialidad, en el detalle y también es como una editorial de época”, me dice Celeste Tomini, una amiga y diseñadora gráfica, que está colaborando en esta última etapa de locación camilense.

Algo que sigo sosteniendo es que la materialidad de las publicaciones de Dínamo le permite estar no solo en librerías sino en otros espacios de Arte, Diseño y Artesanías y de esa manera los libros, la poesía llegan a lectores “no cautivados” previamente…

Para mí, significa también, que el trabajo con las manos es una forma de meditación activa, una conciencia de la materia del tiempo y de la espacialidad.

¿De qué manera fue afectando tu actividad editorial los cambios de lugar de residencia (Córdoba, Unquillo, Camilo Aldao)?

- Córdoba fue la época de los inicios con mucho movimientos, encuentros y trabajo más colaborativo entre otras editoriales y librerías. En la etapa unquilllense abrimos un club editorial en el que realizábamos eventos, una casa club, una casa abierta en la que contábamos con una librería y una biblioteca popular, el mentado “pueblo de artistas” nos dio mucho apoyo y muchas satisfacciones, llegamos hasta realizar un concurso y publicación. Tras una etapa de latencia (o dormencia como se dice en botánica) Dínamo se renombró y volvió a poner el cuerpo en la poesía nuevamente. A medida que me fui alejando del “centro” se fueron sensibilizando los accesos a los diversos circuitos del engranaje literario editorial, sin embargo, torciendo el poema de Juarroz a veces parece que estar en el centro es estar en el centro de una fiesta y estar no solo fuera sino lejos de ella es estar en el vacío, pero aquí si lo tomo” en el centro del vacío hay otra fiesta”.

¿Qué planes tenés para este año aniversario?

- Publicar a les autores que habían quedado pendientes de años anteriores (una prelatencia antes incluso de que surgiera la pandemia) y la idea es realizar una serie de eventos recuperando el espíritu inicial de la editorial que generaba presentaciones y/o ciclos performáticos y/o transdisciplinarios. Como también una mayor distribución a nivel nacional que tiene como base un periplo en ciernes.

