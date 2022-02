Las ganas y la ansiedad de Santiago Longo en el regreso a la cancha

“Me siento bien, con mucha ansiedad”, expresa Santiago Longo. Y se le nota en su voz. Tiene muchas ganas. Por momentos habla rápido, queriendo sacar todo lo que tiene adentro y que fue procesando durante estos últimos meses donde veía los partidos y entrenamientos de sus compañeros desde lejos.

El mediocampista de Belgrano se lesionó en octubre del año pasado cuando atravesaba un gran momento y los elogios por su desempeño brotaban por todos lados; y, además, el equipo de Guillermo Farré se jugaba la clasificación. Esa lesión trajo más de un dolor de cabeza al propio jugador, al plantel y a los hinchas del “Pirata”.

Pasaron esos meses y pasaron muchas cosas. Y esta semana el volante ya pudo entrenar con todo el plantel, ya tocó la pelota. Pero eso no es todo. Por estas horas se especula que el lunes esté desde el arranque en el Estadio Mario Kempes cuando el “Pirata” se mide en el clásico cordobés ante Talleres. Lo que sería: volver con todo.

Entonces esa ansiedad resurge. Aunque intenta mantener la calma, está presente.

Y en esta charla que el oriundo de Freyre tiene con LA NUEVA MAÑANA lo deja bien expresado.

“Estos días los estuve viviendo con mucha ansiedad de volver a estar trabajando con el grupo. Ya tuve contacto con la pelota y me sentí bien, eso es lo importante”, resaltó el mediocampista nacido el 12 de abril de 1998.

- ¿Cómo fue llevar el proceso de recuperación?

- Al principio no podía caminar, no podía apoyar el pie, andaba con la muleta y eso me generaba estar muy ansioso, quería volver lo más rápido posible. Cuando me lesioné ahí nomás hice un tratamiento para ver si podía jugar alguno de los últimos cuatro partidos que nos quedaban, quería estar, nos jugábamos la clasificación. El dolor calmó, pero no me dejaba mover, no podía patear. Y ahí fue que decidimos operarme. Entonces pasé por muchas etapas. Al principio con unas ganas terribles de jugar, volver, de hacer lo que me decían los médicos. Me fui a mi casa más tranquilo, empecé a caminar, hacer gimnasio, nadar, andar en bicicleta. Después empezó la pretemporada, empecé a correr, a trabar duro y los días se pasaron más rápido. Aunque al principio me dolía un poco y eso me daba mucha bronca.

- ¿Hubo un momento difícil en esa etapa?

- No fue fácil. Justo la lesión me agarró en un momento importante. Por eso salgo llorando, porque sabía lo que se venía, había sentido el ruido. Yo venía jugando con una fisura, entonces supe que algo grave había pasado. Encima era el final del torneo y todo lo que nos jugábamos. Fue una mezcla de sensaciones. Me sirvió hablar con amigos, familia y por suerte me agarró en parte en vacaciones y, entonces, no me perdí muchos partidos. Aparte soy de mentalidad fuerte, que sabe que hay que salir adelante. Se necesitó, claro, el apoyo de esos amigos, de la familia y del entrenador, con el que tuve muchas charlas y me y transmitió tranquilidad.

- A propósito de esas conversaciones con Guillermo Farré, ¿qué te decía?

- Hablé bastante con él. Al principio le había dicho que no me quería operar, que quería jugar y él me decía que estuviera tranquilo. Después los médicos comunicaron que lo mejor era operar, porque también me iba a provocar demoras en la pretemporada. Y ahí, otra vez, fue darme tranquilidad de su parte. Y cuando volvimos en enero, me vio entrenar, me habló, me dijo que quedaba la última parte, que ya me iba a poner a la par de los compañeros y ,otra vez, que estuviera tranquilo. Esas charlas me dieron mucha confianza, porque me daba consejos.

El clásico ante Talleres

Longo sufrió una fisura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo ante Estudiantes de Río Cuarto en octubre pasado. Se fue llorando. Días después fue operado. Y tuvo una larga recuperación. Se fue en un clásico provincial y regresaría a las canchas en el superclásico cordobés.

“Sí, es una locura. Estoy con muchas ganas de jugar ese partido. Todos en el equipo lo queremos jugar”, le confesó a La Nueva Mañana sobre esta chance de que el lunes sus primeros minutos tras la lesión sean justamente ante Talleres.

Y, rápidamente, cuenta: “Desde que estoy en el club jugué bastante clásicos, pero nunca en Primera, más allá de que este sea un amistoso. Va a ser un partido importante, por la gente, por la ciudad, porque estarán las dos hinchadas. Lo tomo con responsabilidad. Es un desafío importante a pesar de que hace mucho que no entreno con mis compañeros, pero me entregaré al máximo”.

- ¿Cómo creés que jugará en tu cabeza la lesión?

- En el momento será tratar de olvidarme. Ponerme la cabeza en otra cosa y esa pequeña molestia que tengo seguro se irá, no se sentirá. Es un lindo desafío para mí. Prueba difícil. Nunca es fácil un clásico. Y después de mucho sin jugar si juego lo tengo que asumir con responsabilidad. Es lo que haré, no pensar en que hace mucho que no juego.

- Dijiste que jugaste muchos Belgrano-Talleres en inferiores, ¿recordás alguno en especial?

- Me acuerdo del primero que jugué, que fue en Sexta División, nos echaron uno en el segundo tiempo y a cinco minutos del final hicimos un gol y ganamos. En los clásicos me tocó ganar y perder. Pero, también, el que más recuerdo es la final en Cuarta de AFA. Jugamos en la cancha de Instituto, también había ido mucha gente. Ellos tenían un muy lindo equipo, con ocho jugadores ya con contrato y nosotros sólo uno tenía contrato. Fue una final y la ganamos 4-0. Antes no le habíamos podido ganar. Fue una locura, una fiesta que no me voy a olvidar jamás. Los goles lo hicieron... El primero Martín Garnero, el segundo Joaquín Novillo, el tercero otra vez Martín y el cuarto el Facu Heredia. No, no me lo olvido más.

- Cuando recordás ese equipo habrá chicos que no llegaron, te debe generar algo especial este momento, jugar un clásico como profesional.

- Sí, sin dudas, a pesar de que en el momento es difícil disfrutar lo que uno logra, siempre trato de proponerme antes de entrar el recuerdo de lo que se vivió, recordar a mucha gente que quedó en el camino, amigos, compañeros, compañeros que se tuvieron que ir a otro lugar a cumplir sus sueños. Trato de valorar siempre dónde estoy y disfrutar, y por la familia que me acompañó siempre.

La ficha del “5”

Nombre y apellido: Santiago Longo.

Fecha de nacimiento:

12 de abril de 1998.

Lugar de nacimiento: Freyre, Córdoba.

Puesto: Mediocampista central.

Debut en Primera:

30 de agosto de 2019.

Contrato con Belgrano:

Hasta diciembre de 2023.

