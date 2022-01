Cristian Garro: "Elegí venir a Talleres por los desafíos y la Libertadores"

Crsitian Garro llegó a Talleres desde Instituto con algunas miradas desconfiadas pero bastó ver su actuación ante San Lorenzo para denotar su compromiso. Y sobre la decisión de cambiar de barrio y categoría para apostar a sus sueños.

"No fue sencillo tomar la decisión. Elegir club fue una decisión difícil. Pero Talleres es un equipo que va a jugar Copa Libertadores y otras competencias, eso me va a dar lugar para poder jugar. La idea es aprender del grupo y crecer. Junto con mi representante tomamos una decisión difícil pero es un equipo que va jugar Copa Libertadores, muchas competencias y eso te da lugar a poder jugar. Contento de participar de esto en Talleres", contó el ex Instituto en conferencia de prensa. Talleres pagó 350 mil dólares por la operación, que incluye el 60 por ciento del pase.

"Se está armando un Talleres bastante competitivo donde hay jugadores de alto nivel, de jerarquía donde vamos creciendo en el día a día. En lo personal quiero prepararme para que no se note tanto el salto de categoría. Colaboraré desde donde me toque. Estoy muy contento, me siento muy agradecido por la oportunidad y el grupo me recibió muy bien", agrego Garró.

Con relación a su inserción al grupo y al partido ante San Lorenzo, contó: "Mis compañeros me hicieron sentir cómodo. Contra San Lorenzo había jugado a la mañana, y el cuerpo empezó a pasar factura a los 10 minutos en el segundo partido. Talleres, al jugar muchas competencias, nos da lugar a competir y tratar de crecer".

También Garro hizo referencia al clásico ante Belgrano, comentó: "Un Clásico Cordobés es un clásico y se vive como tal. Nos prepararemos para afrontarlo y para todo lo que tiene Talleres por delante. Haré todo lo posible para estar y entrenarme lo mejor posible, en lo táctico y físico".

"Veo un plantel competitivo fuerte. Me sume hace unas semanas a Talleres y lo primero en lo que nos enfocamos es en el inicio y la preparación para la Liga Profesional", agregó en relación a los objetivos.

"Quiero seguir adaptándome y entrenando para llegar de la mejor manera al inicio del campeonato. No podría decir si soy una certeza o una apuesta", cerró diciendo Garro.

