El Gobierno resiste a las presiones de ajuste fiscal que propone el FMI

El Fondo no puede condicionar a la Argentina al punto tal de que no pueda cumplir con el repago de la deuda, y en primer lugar debería revisar la sobretasa, pero sobre todo revisar los plazos. (Ilustración: Daniel "Pito" Campos)





NEGOCIACIONES POR LA DEUDA CON EL FMI

El director del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), Hernán Letcher, habló con La Nueva Mañana sobre lo que dejó el 2021 en materia económica y su relación con la renegociación crucial de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este sentido, elogió el camino del crecimiento que propone el gobierno para poder repagar la deuda en lugar del severo ajuste fiscal que reclama el organismo internacional.



¿Se va alineando la economía doméstica al perfil que busca el gobierno para afrontar el principal escollo de la macroeconomía que es la deuda externa?

En términos generales creo que sí, si lo analizás desde el nivel de actividad el año pasado cerró con un crecimiento que permitirá recuperar prácticamente la caída del Producto Bruto Interno que se retrajo 9,9 % en 2020 producto de la pandemia, lo cual es un dato auspicioso. En términos de empleo y salarios, el 2021 fue sensiblemente mejor al 2020 para el empleo privado y público registrado. Sin embargo este no es el caso del trabajo no registrado, que quedó rezagado; es decir hay heterogeneidad. En general, la desocupación se redujo aunque todavía no se recuperan los puestos perdidos en 2020, además de los que se perdieron durante la gestión de Macri.

En otros aspectos, quizás el tema de la inflación, hay una deuda pendiente a pesar del esfuerzo del gobierno por controlar los precios de la economía que si no hubiesen estado hubiese sido peor. En este marco, la principal expectativa está puesta en la recuperación del poder adquisitivo de todos los segmentos del salario y si eventualmente se logra la moderación de la inflación el objetivo del gobierno de que los salarios tengan una evolución positiva que permita no solo recuperar más poder de compra sino también motorizar el crecimiento de la actividad económica para generar más exportaciones y la entrada de divisas necesarias para hacer frente al repago de la deuda, diría que va por ese camino. .

Hernán Letcher: “Tanto el Presidente como el ministro de Economía ratificaron que van a garantizar que no haya ajuste, que no haya políticas que condicionen el crecimiento para que se generen las divisas para el repago de la deuda. ”

¿El gobierno le exige al FMI mejores condiciones en los pagos en virtud de las irregularidades en el otorgamiento del crédito?

El Fondo reconoció el fracaso del programa 2018 aplicado en la Argentina, pero se lo atribuyen a las políticas del gobierno de Macri, y no admiten que hubo corresponsabilidad del organismo a pesar de que incumplieron sus propios estatutos y que en realidad vinieron a poner los dólares aquí para que aquellos que habían venido a ganar con la especulación financiera pudieran perfeccionar esa operación, dolarizando sus excedentes. Y como no teníamos los dólares suficientes los puso el Fondo, esto lo dijo hasta Macri cuando mencionó que los dólares habían ido a los bancos para garantizar la fuga de capitales. Eso está prohibido por el Estatuto del FMI y pone en jaque si es razonable o no que ese crédito lo pague el conjunto de los argentinos, pero como esa es una discusión que excede los que tienen responsabilidades o no y pongo un ejemplo más concreto, la Argentina logró en el G20 que revisen la sobretasa y el Fondo vino y dijo no me importa, la tienen que pagar igual. Digo hay una discusión geopolítica que trasciende esta discusión.

Lo que sí está claro, es que el Fondo no puede condicionar a la Argentina al punto tal de que no pueda cumplir con el repago de la deuda y en este sentido el Fondo debería en primer lugar revisar la sobretasa, pero sobre todo revisar los plazos, otorgar plazos más largos que le permitan a la Argentina que efectivamente genere los dólares suficientes para pagar esa obligación. La posibilidad del repago está atada al crecimiento de la economía argentina, si nosotros seguimos las recetas habituales del Fondo no vamos a crecer y esto ya lo saben hasta los pibes de cinco años, lamentablemente porque la historia del Fondo ha sido siempre así y de la Argentina en particular. Conclusión, efectivamente la negociación tiene que derivar por esas corresponsabilidades conjuntas en la posibilidad que le permita a la Argentina crecer para poder pagar.

¿Y cómo ve la posibilidad de que los países del mundo le den esa oportunidad a la Argentina?

Tanto el Presidente como el ministro de Economía ratificaron que van a garantizar que no haya ajuste, que no haya políticas que condicionen el crecimiento para que se generen las divisas para el repago de la deuda; esas son las premisas del gobierno, pero en el medio están los condicionamientos que señaló el ministro Guzmán sobre todo de ajuste fiscal. Y esa negociación no es sencilla no solo porque el Fondo Monetario está metido en el medio, sino porque además debemos 44 mil millones de dólares. Esta es la situación en la que está la Argentina, que puede negociar como lo vienen haciendo con mucha firmeza, defendiendo las premisas que fijó el propio Presidente y remarcando la corresponsabilidad del Fondo para con el gobierno anterior, y en el medio hay que encontrar un camino que le permita a la Argentina pagar en condiciones dignas para el país.

Kristalina Georgieva, titular del FMI y el ministro de Economía, Martín Guzmán

¿Es vital arreglar con el Fondo o hay otro camino?

En general yo no soy muy proclive a defaultear porque las condiciones geopolíticas se construyen y no estamos viviendo particularmente en un mundo que, mucho menos después de la pandemia, sea más justo y más solidario que en la etapa anterior; la verdad que no, con lo cual las condiciones no nos favorecen. Pero al margen de esa cuestión, yendo a las cuestiones concretas, si la Argentina no paga el problema es que todo el tiempo te estás financiando, por ejemplo, en este momento financiando en pesos porque hoy necesitás fondos para el funcionamiento de la economía, del Estado y demás. Y bueno, lo primero que va a pasar es que como estás defaulteado el mercado, aquellos que te prestan, te van a decir: yo te voy a cobrar una sobretasa porque no sé si me vas a pagar porque a aquellos no les pagaste.

Entonces, vas a pagar por otro lado más caro el financiamiento que si hubieses arreglado la deuda. La segunda cuestión es que probablemente además eso lo lleven a brecha y tengas una demanda adicional a los dólares bursátiles y te pegue también por el lado de los precios, generando mayor inflación. Finalmente, que tengas tensiones cambiarias adicionales a las que ya tenés, con lo cual va haber una fuerte presión a la devaluación con todos los efectos negativos que ya conocemos. De todas maneras, Alberto Fernández descartó la posibilidad de caer en default y aseguró que sí o sí llegaremos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.





