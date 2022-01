Récord de exportaciones y superávit comercial de U$S 14.750 millones

El intercambio comercial argentino cerró 2021 con un superávit de US$ 14.750 millones.

El intercambio comercial argentino cerró 2021 con un superávit de US$ 14.750 millones.

El intercambio comercial dejó un superávit de US$ 14.750 millones a lo largo de 2021, con un incremento de 17,7% respecto a los US$ 12.528 millones registrados en 2020, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

En diciembre, en el último mes del año, el balance entre compras y ventas al exterior dejó un saldo positivo para el país de US$ 371 millones, que revirtió el resultado deficitario de US$ 364 millones del último mes del 2020.

Durante el año pasado, las exportaciones sumaron US$ 77.934 millones, con un avance en la facturación del 42% interanual, al tiempo que las importaciones alcanzaron a US$ 63.184 millones, con un incremento del 49% respecto al año previo, impulsadas por la reactivación de la industria manufacturera y la compra de insumos desde el exterior.

En diciembre las exportaciones sumaron US$ 6.587 millones, con un crecimiento del 85,9% interanual, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 6.261 millones, con un avance del 59,1%.

Fuente: Télam